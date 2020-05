Ginés González García: "La mortalidad total de este año es mucho más baja que la de 2019"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirma que el objetivo del gobierno es que la pandemia y sus consecuencias dejen la "menor cantidad posible" de fallecimientos, refiriéndose a los efectos colaterales de la cuarentena en la sociedad argentina. "La responsabilidad primaria y ética, más allá de cualquier consideración económica, es que la muerte no se produzca. Y si se produce, que sea la menor cantidad posible", dijo. "Eso es lo que estamos haciendo", agregó.

Entrevistado este domingo por Jorge Fontevecchia para Periodismo puro ( ver video ), el funcionario habló de los efectos secundarios "no deseados" que surgirían a raíz del encierro de millones de argentinos para evitar los contagios de Covid-19. Ante ello, González García recomendó "a las personas que, si tienen algún síntoma, no dejen de concurrir, que los establecimientos son seguros, que se consulte telefónicamente primero a su institución o a su médico para hacer un turno regulado".

"Al principio aconsejamos que se postergaran las cirugías programadas, pero el miedo hizo que se postergara todo. Estamos con una capacidad ociosa de la estructura sanitaria tremenda", observó el ministro y agregó: "Tenemos más de la mitad de las camas públicas o privadas vacías hoy en la Argentina. Las camas de unidad de cuidados intensivos, que son las críticas en todo el mundo, las que fallaron en Nueva York, las que fallaron en Italia".

Reconociendo que "hay países vecinos que están sin camas o casi llegando al límite", la situación argentina "es muy holgada", dijo el ministro, quien remarcó: "Si yo voy a los números, la mortalidad total de este año es mucho más baja que la del pasado. Primero porque disminuyeron las enfermedades de transmisión respiratoria por la cuarentena". "Lo que hicimos para este virus sirve para todas las enfermedades respiratorias, que en esta época son las que empiezan a complicar. También disminuyeron mucho los accidentes de tránsito. En tercer lugar, bajaron las muertes por riesgo quirúrgico", apuntó.

"El problema central es el transporte: o es individual o lo lleva el empleador directamente con todas las medidas de prevención" (Foto: Néstor Grassi)

"Es imposible mensurar las muertes que no hubo", dijo con respecto a la cuarentena que se estableció tempranamente en Argentina. "Sabemos qué habría pasado si hubiéramos seguido con la curva como era, y qué les sucedió a los países que hicieron otra cosa", apuntó. "Pese a que no me gusta decir un número, sé que son muchos argentinos. Hemos evitado muchas tragedias, que es lo que nos propusimos", agregó en la entrevista.

Refiriéndose a la parálisis económica provocada por la cuarentena y sus potenciales efectos devastadores en la situación argentina, el ministro remarcó que "economía y salud son un matrimonio" y que "las condiciones ambientales, las condiciones económicas, las condiciones sociales siempre tienen impacto". González García reconoció que apoya el reinicio de la actividad industrial "porque el problema central es el transporte: o es individual o lo lleva el empleador directamente con todas las medidas de prevención".

