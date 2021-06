Graciela Ocaña: "Cuando Cristina ganó con 54% el Parlamento se transformó en una escribanía"

La diputada nacional del PRO Graciela Ocaña expresó, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, que fue “muy decepcionante” volver al Congreso en 2011 por la abrumadora mayoría del entonces Frente para la Victoria; y sobre la oposición dijo que se había “desgranado”. En 2013 fundó su propio partido Confianza Pública en la ciudad de Buenos Aires (actualmente extendido a la provincia de Buenos Aires) y finalmente en 2017 se sumaron a Cambiemos.

—La hormiguita creó un hormiguero, porque fundó su propio partido en el año 2013. ¿Cómo llegaste a formarlo?

—Me fui de la función pública y durante varios años no participé en política. Trabajamos mucho en volcar la experiencia de gestión. Gestionar en general y para el estado no es sencillo. Hicimos un aprendizaje en el paso por el PAMI y en el Ministerio de Salud de la Nación, y quisimos en una fundación, Confianza Pública con muchos de los que me acompañaron. Todos nos habíamos ido. En 2011 tuve la oportunidad porque me lo ofrecieron Ricardo Alfonsín y Francisco De Narváez de volver al Congreso como independiente en una lista que ellos encabezaban. Fue muy decepcionante para mí volver al Congreso. Cristina (Fernández de Kirchner) había ganado con el 54%. Y el Parlamento era una escribanía del Poder Ejecutivo Nacional. La oposición se había desgranado.

—No solamente había ganado con el 54%, sino que la fuerza que la seguía no alcanzaba el 20%.

—Todo atomizado. Lo poco que estaba unido se desgranó. Sufrí una enorme desilusión. Nos planteamos que no valía la pena hacer política si no podías transformar, cambiar, impulsar leyes. Si bien hicimos varias de las denuncias que después terminaron apuntalando la causa Ciccone entre otras, nos faltaba esa motivación. Y por eso tomé una decisión, para muchos muy loca, que fue armar un espacio más vecinal, más local, en la Ciudad de Buenos Aires. Después de muchos años decidí hacer política. Conformar un grupo con jóvenes, con vecinos, con muchas personas que no venían de la política tradicional ni habían militado, pero sí tenían trabajo social. Formamos Confianza Pública. Fuimos con una boleta corta. En aquel momento se eligieron senadores y diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Fui solamente con esa boleta corta y conseguí dos legisladores por la Ciudad. Muchos dijeron “es una locura”. Con muy pocos recursos, pero con mucha voluntad hicimos campaña.

—Un partido recién creado.

—Logramos representación en la Legislatura. Para nosotros fue muy importante.

—La hormiguita hizo un hormiguero.

—Así es. Hoy tenemos cuatro legisladores en la Ciudad y hemos ampliado el partido a la provincia de Buenos Aires. Recibimos el reconocimiento de Confianza Pública. En el 2017 nos sumamos a Cambiemos.