Marcos Galperín: "En Argentina no hemos tenido un sistema capitalista"

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para el ciclo televisivo Periodismo Puro, que se emite por el canal de aire Net TV. En el reportaje, el empresario habló de su etapa como jugador de rugby y lo comparó con la competencia empresarial.

"La gente nos ve como el poderoso pero al lado de las compañías con las que competimos somos muy pequeños", señaló Galperín que también hizo referencia al capitalismo en Argentina y la región. "En general en Argentina no hemos tenido un sistema capitalista", expresó.

—Mencionaste el rugby, ¿a vos te habían seleccionado para ser Pumita en el secundario?

—Me habían preseleccionado y ahí tuve que tomar la decisión. Era capitán del equipo.

—Llevo lo del rugby al comentario que hiciste sobre la competencia en el mundo empresario. Dijiste que "los empresarios odian competir" y que a vos que fuiste capitán de tu equipo de rugby "competir es el fin del juego".

—Nosotros siempre hemos competido cuando empezamos con muchísimos jugadores. Siempre más poderosos que nosotros, eso no cambió. La gente nos ve como el poderoso pero al lado de las compañías con las que competimos somos muy pequeños. La verdad es que siempre nos fue muy bien. A mi me divierte competir, me genera adrenalina, nos hace mejores, nos hace trabajar mejor, innovar más, tomar más riesgos. El rugby tuvo una influencia muy grande en mi vida, te enseña a competir en equipo, te enseña que el tipo alto sirve, el gordo sirve, el rápido sirve, el flaco sirve, todos sirven cuando le encontrás el lugar adecuado a cada persona. Al final del día es muy parecido a lo que tenemos que hacer en Mercado Libre.

—Entendí de tu frase que a vos te llamaba la atención de que los empresarios argentinos querían que no hubiera competencia con otras empresas internacionales cuando en realidad el empresario tendría que gozar con la competencia.

—Es así. Si en el rugby mañana te dicen 'tenés que jugar con los All Blacks' es difícil. Muchos empresarios dicen 'si me van a abrir todo el mercado y voy a competir de igual a igual con China, necesito las mismas condiciones que las empresas chinas. En general, en Argentina no hemos tenido un sistema capitalista. Porque el sistema capitalista no es la propiedad privada solo, es una parte del sistema pero otra parte igualdad de importante es que haya competencia.

​—Dijiste: “El capitalismo está mal visto en Argentina porque nunca ha existido un capitalismo en serio, ni siquiera en los 90”. ¿Cómo sería un capitalismo en serio?

—El Estado tiene que garantizar que haya libre mercado. Uno asocia al capitalismo con que el privado hace lo que quiere y no es así para nada: el Estado cobra impuestos. El Estado es quien regula a los sectores de la economía.

—¿En Argentina no hay capitalismo por culpa del Estado?

—Totalmente. Tenemos una cultura en la que el capitalismo no está bien visto. Vivimos una realidad en la que unas pocas empresas se llevaron mucha renta sin tomar riesgos. La clave del capitalismo es que las empresas tomen riesgos y generen beneficios a la sociedad. Si no, no sirve.

—¿Y en Chile hubo capitalismo en serio?

—Mucha gente piensa que Chile es un país que estuvo bárbaro, al que le fue genial. A mí no. A algunos pocos les fue bien. Hubo una mejora general, pero tal vez esa mejora fue desproporcionadamente mejor para unos pocos. Los demás están pidiendo participar de esa mejora.

—La presión tributaria en Chile es del 25%, mientras que en los países más desarrollados es cercana al 50%. ¿Ese sistema impositivo impide la redistribución del ingreso?

—Es probable que tengan que cobrar más impuestos. La verdad es que no quiero decir cuál es la solución en Chile, pero Chile por ejemplo tiene un porcentaje de deuda sobre el PBI de alrededor del 6%. Hay mucha gente disconforme porque termina de estudiar con muchísima deuda. Chile podría decir: “Vamos a pagar, vamos a tomar deuda, vamos a pagarles a todas las personas y liberar a todos aquellos que se endeudaron para estudiar y ahora tienen deuda y sienten que solamente trabajan para pagar”. Se podría hacer mucho, porque el país está en una posición económica muy buena. Hay que encontrar caminos de forma civilizada.

—¿Habría que hacer una mezcla de Chile y Argentina?

—Chile, estando donde está, tiene herramientas para que la gente participe mucho más del crecimiento y la bonanza económica que se generaron.

—¿Brasil sería esa mezcla entre Chile y Argentina?

—Tanto Brasil como Argentina tienen mucha cultura del emprendimiento. El brasileño es emprendedor, toma riesgos, apuesta: se tiene confianza. La cultura chilena tiende a ser mucho más conservadora, más verticalista.

