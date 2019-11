Marcos Galperin sobre su encuentro con Alberto: "Me hubiera gustado que fuera privado"

El fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más importantes del país, Marcos Galperin, brindó una entrevista al CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, para el ciclo Periodismo Puro que se emite todos los domingos a las 23 en NET TV. Habló de su encuentro con el presidente electo Alberto Fernández después de las PASO, su perfil de empresario y su rol en las redes sociales.

Sobre la reunión que tuvo con Fernández, en ese entonces candidato a presidente por el Frente de Todos luego de imponerse en las primarias, Galperin reconoció que "nunca me imaginé que iba a suceder tan rápido. No me arrepiento de haber tenido esa reunión. Creo que fue productiva", explicó. Sin embargo, cuando se le preguntó si el encuentro había sido aprovechado políticamente por el Frente de Todos, dijo: "Me hubiera gustado que fuera privado. Cuando me di cuenta de que no iba a ser así, ya estaba en un barco que no tenía marcha atrás".

"La historia de cómo sucedió te la contó Hugo Sigman en una entrevista como esta. La verdad es que yo llamé a Hugo y me dijo: 'Deberías conocer a Alberto y a Wado de Pedro' y dije: 'Sí, encantado'. Al día siguiente estaba en la reunión", agregó.

Además, sobre su relación con el presidente Mauricio Macri explicó que "a los empresarios no suele gustarles decir a quién apoyan o no. Suelen no hablarse de un lado y otro. Fue un lindo ejercicio de democracia civilizada. El proceso de transición actual también es bastante inédito. No me arrepiento. Lo que no me imaginaba era que iba a tener la visibilidad y la repercusión que tuvo (la reunión con Alberto). No me siento cómodo con el alto perfil".

"Capitalismo llevado al extremo es socialismo puro"

También se refirió a sus publicaciones en su cuenta de Twitter, en especial, aquel 18 de diciembre de 2017, cuando se estaba discutiendo en el Congreso la reforma previsional: "En ese momento se intentaba que el Congreso no sesionara. Lo que estaba tratando de apoyar era a la democracia. A mí me gusta la democracia. La democracia republicana y el sistema capitalista van de la mano, algo así como piezas que engranan. El capitalismo puede ser más o menos socialista, depende de cuántos impuestos quiera cobrar el Estado y cuánto quiera distribuir. Pero ambos, democracia y capitalismo, son sistemas que privilegian la libertad del individuo. En el largo plazo son los que funcionan mejor. Lo que en ese momento sentí es que se debería apoyar el funcionamiento del Congreso".

"Soy una persona tranquila. Hay gente que me conoce y se sorprende de que no estoy todo el tiempo mirando el teléfono o nervioso. Las pocas veces que he tenido sensaciones de ansiedad o de angustia son mucho más relacionadas con temas personales y familiares que con temas laborales. Han sido muy poca", se definió.

