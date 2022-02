Patricia Bullrich: "Con los dos tercios no gobernás, flotás"

“Con los dos tercios no gobernás, flotás: más importante que la cantidad de votos es la construcción de crédito social para hacer reformas”

—¿Se abre una oportunidad a esa idea de Horacio Rodríguez Larreta de que hay que gobernar con el 70%, con dos tercios? No necesariamente ganar las elecciones con los dos tercios, sí es preciso conseguir tales consensos para lograr las reformas. ¿Habría que incluir a una parte del peronismo no kirchnerista en un futuro gobierno?

—Con los dos tercios no gobernás, flotás. Mantenés el statu quo, porque dos tercios de la dirigencia política argentina quiere mantener todo como está. Te dirán que el otro sea el que cambie. Es lo que hace Máximo Kirchner. El cambio real es la construcción de una confianza, una credibilidad y crédito social. No es un problema de cantidad. Hay que ganar la elección, sí, pero no es la cantidad de votos la clave. Se trata de construir un crédito social. El gran ejemplo es Carlos Menem. Para hacerlo perdió el apoyo de los sectores que podrían ser considerados más progresistas, como el de Carlos “Chacho” Álvarez o José Octavio Bordón

—El Grupo de los Ocho.

—Primero ellos y después Bordón, que era senador peronista. Perdió todo eso, pero construyó poder social, abajo y arriba. Perdió algo de la clase media, pero ese poder social le dio su reelección. Se debe construir la representación social para que la gente te siga. No quiero ser autorreferencial, pero me pasó en el Ministerio de Seguridad. Hasta hoy muchos me siguen preguntando por qué me fui. Gané un crédito para poder seguir trabajando. Perdimos el gobierno, no se podía, pero tal crédito es mucho más importante que buscar un acuerdo de la suma de los sectores políticos en el que todos se miren con desconfianza. Ganar la confianza social hace que la política te siga. Habitualmente, la política va detrás del poder. Lo digo negativamente, no como algo positivo.

Lea el reportaje completo con Patricia Bullrich en este enlace