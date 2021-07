Paula Español: "Se necesita una burguesía nacional para el desarrollo"

—En tu cuenta de Twitter te describís como “militante nacional y popular”, al igual que muchos otros funcionarios del Gobierno como el propio Axel Kicillof, Daniel Gollan, María Teresa García. Carla Vizzotti se describe a sí misma como técnica. ¿Qué significa ser militante para un economista?

—La militancia es una forma en la que uno concibe su participación política en general. No quiere decir que quienes no lo ponen no tengan el mismo compromiso con la gestión. Tengo una historia de participación militante desde que tengo memoria, primero por mis padres y después por definición propia. A través de la militancia, uno quiere transformar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Así se ejerce la gestión. Es una forma de describirse a partir de la pasión y el compromiso. No tiene que ver con ser economista, no es la profesión, es una cuestión. Cuando uno tiene una función pública, ejerce su militancia ahí.

—En un trabajo te preguntás en qué consistiría en la actualidad un proyecto nacional de desarrollo. ¿Cómo contestarías eso en la Argentina de 2021? ¿Alberto Fernández aplica esas medidas?

—El proyecto político de la gestión de Alberto y de Cristina consiste en llevar adelante esas políticas públicas, económicas, productivas, sociales que lleven en ese sendero de desarrollo. Se hace difícil decir que las estamos pudiendo llevar adelante a todas. Asumimos el gobierno en diciembre de 2019 y tres meses después, en vez de estar gestionando el sendero de recuperación económica luego de cuatro años de macrismo, tuvimos que empezar a gestionar una pandemia. Cada uno de nosotros en los lugares que ocupa, más allá de la gestión cotidiana y coyuntural, también tenemos detrás e implementamos políticas públicas que nos permitirían llegar a ese sendero de desarrollo que incluye a actores fundamentales de ese proyecto, no solo los políticos. También los empresarios, los intelectuales, por supuesto que los trabajadores. Jorge Schvarzer, un economista muy importante en mi historia como docente y como economista, decía que se precisa una burguesía nacional que no apele solo al empresariado, sino al conjunto de actores que llevarán adelante ese proyecto nacional. Hay que dejar atrás discusiones como “necesitamos una industria”. Todos los actores que nombré deben defender la industria para llevar adelante un proceso de desarrollo.