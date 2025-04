Aceleró y escapó a toda velocidad de motochorros que quisieron robarle en la Panamericana

En un hecho que pudo haber terminado en tragedia, un motociclista logró escapar de dos motochorros armados que intentaron asaltarlo en la autopista Panamericana a la altura de Don Torcuato. La secuencia, digna de una película de acción, quedó registrada por las cámaras de su moto BMW.

El domingo 27 de abril por la tarde, Roberto Montanelli, un ingeniero mecánico de 59 años, circulaba rumbo a Villa Devoto cuando notó la presencia de una moto que lo seguía de cerca. Fue su propio vehículo, equipado con sensores, el que le advirtió con una luz dorada que algo no estaba bien.

“La moto me avisa, con una luz dorada, que venía alguien atrás mío. Miré por el espejito y vi a esta moto. Por instinto dije ”estos son". Ahí empecé a escapar, pero yendo a una velocidad normal, sin hacer una locura", relató el hombre a Arriba Argentinos.

En el video se ve cómo los delincuentes lo encierran contra un camión. Uno de ellos baja con un arma en mano, pero en ese instante se desequilibra. Fue ahí cuando Montanelli vio su oportunidad: “Yo vi el revólver apuntando a mi durante un segundo. Me agaché en la moto y vi que se desestabilizó, y ahí aceleré. Me salvó eso, esa duda”.

Luego, agregó: “Cuando vi que el revólver se fue para arriba, aproveché, aceleré y me fui. Tuve que ir a lo que podía”.

Ya a salvo, en su casa, el motociclista revisó las imágenes y comprobó que la moto de los delincuentes no tenía patente. “Cuando llegué a casa lo primero que hice fue sacar la tarjeta de memoria y empecé a mirar los videos. Me fijé si tenía patente o no para poder hacer una denuncia. Cuando vi que no tenía patente, decidí hacerlo público”, contó.

Montanelli recorre ese tramo varias veces por semana y advirtió que "normalmente está oscura esa zona". “Es tierra de nadie. Cuanto más tráfico hay, más peligroso es. Cuando no hay tráfico uno tiene la posibilidad de irse, pero cuando hay tráfico se sabe que es más peligroso”.

Finalmente, pidió medidas de seguridad: “Quiero concientizar porque esto sigue pasando. Queremos que deje de pasar, no puede pasar esto en Buenos Aires. Hay que tomar medidas, hasta ahora no he visto ninguna moto policial cuidando este tipo de robos”.

