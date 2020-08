Anulan el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Perez

Un fallo histórico. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Perez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016.

En la sentencia la Cámara determinó “Anular el veredicto donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani en orden a los delitos por los que fueran intimados, y respecto del hecho numerado como 3 donde se absuelve a Alejandro Alberto Maciel, en orden al delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho número 2 (art. 277 inc. 1 b y 3) del CP), debiendo el Tribunal Criminal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, integrado con jueces hábiles, proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento, sin costas” .

El caso

El 8 de octubre de 2016, a las 10.30 Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías, quienes vendían drogas a adolescentes en cercanías a escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda y abusaron sexualmente de ella, tras lo cual la dejaron muerta en un centro médico alejado de la ciudad. La fiscal de la causa informó que había sido violada y empalada, y que la muerte fue provocada por el incesante dolor.

Sin embargo el 26 de noviembre de 2018 fueron absueltos tras el juicio los tres sospechosos, ya que para los jueces no quedó demostrado el abuso sexual ni el femicidio.

Para el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, a la hora de la resolución, no se pudo probar durante el juicio la responsabilidad de Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Offidani, de 43, en la muerte de la adolescente ni en el abuso sexual de la misma, por lo que ambos fueron condenados sólo por el delito de la comercialización de drogas a una menor, con una pena de 8 años de prisión. El Tribunal -integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas- decidió condenar a ambos hombres a 8 años de prisión y al pago de $135.000 en concepto de multa bajo el cargo de coautores del delito de "tenencia y comercialización de estupefacientes, agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela".

Los padres de la joven apelaron esa decisión y continuaron con su reclamo de Justicia por su hija. “No hay días buenos”, contó él. “Te despertás y a los dos minutos la vida te pega la cachetada de que Lucía no está. Ahí empieza la lucha, pero la lucha mal, porque si tuviéramos justicia por ahí haríamos un paréntesis y pensaríamos de otra manera. Así no podemos hacerlo, te llevan a una lucha infinita y no podés ni hacer el duelo. Estamos continuamente en alerta. La Justicia tiene que darse cuenta de eso, no le puede hacer pasar esto a la víctima”, dijo Guillermo Pérez en una entrevista con PERFIL en octubre de 2019.