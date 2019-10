Nicolas Fabrega

A tres años del crimen de Lucía Pérez (16) y a diez meses de que su familia apelara el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, que absolvió a los tres sospechosos al determinar que no se trató de un abuso sexual seguido de femicidio sino de una muerte por sobredosis, sus padres volvieron a exigir justicia y se dirigieron al Tribunal de Casación de La Plata, cuya Sala Nº 4 deberá resolver si acepta el reclamo o si avala la decisión adoptada por sus pares.

Marta Montero y Guillermo Pérez, los progenitores de la adolescente, hablaron con PERFIL y expusieron sus sensaciones tras un nuevo aniversario. “No hay días buenos”, contó él. “Te despertás y a los dos minutos la vida te pega la cachetada de que Lucía no está. Ahí empieza la lucha, pero la lucha mal, porque si tuviéramos justicia por ahí haríamos un paréntesis y pensaríamos de otra manera. Así no podemos hacerlo, te llevan a una lucha infinita y no podés ni hacer el duelo. Estamos continuamente en alerta. La Justicia tiene que darse cuenta de eso, no le puede hacer pasar esto a la víctima”.

Su esposa mencionó a su vez que “los jueces nunca se pusieron en nuestro lugar, sino en el lugar del acusado. Para ellos no son más que pilas de papeles y tratan a las personas de esa manera. Es así como nos hacen sentir”.

Para la Justicia, la menor y Matías Farías (25) se conocieron en la puerta del colegio de ella, donde él vendía estupefacientes. Bajo su concepción, el 8 de octubre de 2016 se drogaron de mutuo acuerdo, mantuvieron relaciones consentidas y Lucía murió por sobredosis de marihuana y cocaína. El llamó a Juan Pablo Offidani –hijo de un escribano marplatense con conexiones políticas– y a Alejandro Maciel, y entre los tres la llevaron a un centro de salud, ya sin vida.

“Es mentira que mi hija conocía a Farías. Se lo presentaron el 7, él le vendió un cigarrillo de marihuana y el día siguiente quedaron en verse a las 10.30 a metros de nuestra casa, para pagarle. Ahí se la llevaron y desde entonces su celular no volvió a activarse”, sentenciaron los padres.

Indignante dictamen. En el debate, los jueces no tuvieron vergüenza al relatar que la decisión de Farías de permanecer “en el lugar aún cuando pudo haberse ido antes de que notara su presencia” jugó a su favor. Y tampoco mostraron tapujos al decir que Lucía “tenía experiencia sexual previa y un carácter fuerte” por el que no se iba a dejar dominar por un joven, ya que además “había mantenido relaciones con hombres más grandes”.

Dolido, Guillermo aseguró que “recibimos una mala condena, misógina, clasista y machista. Los jueces hablaron de una manera totalmente errónea de Lucía, de ninguna forma pueden referirse así, y menos siendo menor. Me pareció desubicado. Todo lo que dijeron fue para tapar su muerte”. Y Marta opinó: “Acá hay otros intereses creados. Está la droga de por medio. No se imaginan el poder que tiene Offidani en el municipio, en el ámbito judicial y en todos lados. El fallo vino por ese lado”.

Mientras que Maciel fue absuelto de todo cargo, Farías y Offidani recibieron ocho años de prisión, pero por comercialización de estupefacientes. “Deben pensar que ganaron la apuesta, porque esta sentencia los favorece. Al no tener antecedentes, van a cumplir las tres cuartas partes de la condena y van a darles los beneficios de las salidas transitorias para trabajar. En dos años, vamos a volver a verlos en la calle”, se lamentó Guillermo. Tanto él como su mujer afirmaron que no les da miedo que eso ocurra. “Miedo nos dio cuando no tuvimos más a Lucía. A mí me amenazaron pero ¿qué más le podés hacer a un padre al que le mataron a la hija?”.

"El juez se rehusó a recibirme y me echó"

“Tiene que haber una reestructuración de la Justicia y sacar a este tipo de jueces que dan estas condenas. No es posible que por un fallo así a nosotros nos lleven a una lucha de años, en donde hicimos todo a costa nuestra sin que nadie nos diera nada. Tienen que brindarles protección a las víctimas y asesorarse en cómo tratarlas”, pidió Guillermo, y remató: “La sociedad tiene que pedir que no quiere ser más juzgada por esta Justicia”. Aseguró que si la apelación es negativa y no se ordena un nuevo juicio “vamos a seguir luchando, porque en algún momento esto va a tener que empezar a cambiar”.

En ese sentido, siguen aguardando que los jueces Carlos Natiello y Mario Kohan, del Tribunal de Casación, resuelvan su apelación. “Estamos esperando que nos llamen para una audiencia pero todavía no hay noticias y ya estamos un poco cansados”, se resignó Marta, quien contó que Natiello “se rehusó a recibirme y me echó del despacho”.

Fechas claves

◆ El 8 de octubre de 2016 Lucía fue llevada sin vida a un hospital marplatense.

◆ La fiscal de la causa informó que había sido violada y empalada, y que la muerte fue provocada por el incesante dolor.

◆ El 19 de octubre de ese año se realizó el primer paro de mujeres en Argentina, exigiendo justicia.

◆ El 26 de noviembre de 2018 fueron absueltos tras el juicio los tres sospechosos, ya que para los jueces no quedó demostrado el abuso sexual ni el femicidio.