El caso por la muerte del empresario hallado en la pileta de su casa en Mendoza tiene diversas hipótesis y con el paso de las horas se obtuvieron detalles sobre quién era Osvaldo Daniel Rofrano, el hombre de 63 años que había denunciado a líderes narcos y de la trata por amenazas en sus redes sociales.

"Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y de trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad", manifestó en un tuit Rofrano días previos a ser encontrado sin vida.

Aunque los investigadores estiman que el empresario se suicidó al explicar que las cámaras de seguridad de la vivienda no registraron el ingreso de terceras personas y a su vez los precintos estaban desajustados por lo que creen que se trataría de un suicidio. Sin embargo, no descartan ninguna hipótesis.

El empresario era fundador de la empresa GASA Gases Aconcagua S.A, licenciado en Administración de Empresas y presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo, .

En sus redes sociales describía que era un "comprometido con la Patria" y es en su cuenta de X donde manifestó que hay líderes narcos y de la trata que amedrantan "a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad".

"Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a ser libre e independiente, y como éste sólo es mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy seguro que seré constante en seguirlos y transmitir a generaciones los valores, el mérito, el esfuerzo, experiencias, etc. para salir del estancamiento de décadas", expresa otro tuit.

A su vez, señalaba que era un apasionado por el andinismo: "Mi límite es el Cerro Aconcagua".

Ante la noticia de su muerte, la cual todavía no hay información sobre cómo ocurrió, la empresa GASA sacó un comunicado: "Con profundo pesar, la empresa Gases Aconcagua SA comunica el fallecimiento de su fundador y presidente, el Lic. Osvaldo Rofrano".

"Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", manifestaron.

"Su liderazgo y compromiso lo llevaron también a ser elegido presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo, donde trabajó incansablemente para mejorar el parque y atraer nuevas empresas. A pesar de su dedicación al trabajo, fue un esposo cariñoso y un padre ejemplar, que deja a su familia y a la sociedad un legado y un ejemplo que perdurará para siempre", finaliza el comunicado.

