Apedrearon a la esposa del policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Luego de que el ex oficial Rafael Horacio Moreno asesinara al colectivero Sergio Díaz en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador “por poner la música alta”, familiares de la víctima protestaron frente a la casa del tirador y arrojaron piedras contra su esposa mientras trataba de ingresar la camioneta al patio delantero. Allí, los vecinos la insultaron y dos parientes del hombre fallecido intentaron derribar la puerta del domicilio.

Por el hecho, cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense asistieron al lugar para intentar contener los disturbios. A su vez, llamaron a una ambulancia para trasladar a la mujer al hospital quien, según explicaron, es mayor de edad y “tiene problemas de salud”.

La mujer, identificada como Liliana, permaneció encerrada desde que se llevaron detenido a su esposo. En la mañana del jueves 26, había brindado declaraciones a la prensa en la puerta de su hogar. Allí, había asegurado que su marido “es más bueno que el pan”: "Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar", añadió.

Cuando se le preguntó por el momento del disparo, aseguró que no recordaba nada: “yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabía que tenia. Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario". Al ser consultada sobre que la familia la reconoció, ella respondió: "No sé quién carajo es Edgar, no conozco a la familia". Alrededor de las seis de la tarde, las autoridades trasladaron a la mujer mientras los vecinos le arrojaban piedras para que no dejara el lugar.

La esposa del ex policía fue apedreada al salir de su casa

Los familiares del hombre asesinado también brindaron declaraciones a los medios. Tal es el caso de Karina, prima de la víctima, quien sostuvo: “Estábamos siete personas, todos adultos, y yo que soy la dueña de casa. Queremos justicia, él vino directamente con el arma en la cintura. Y nosotros tenemos miedo de que le den la libertad por ser policía y vuelva acá. Estamos desprotegidos”.

En este sentido, explicó que la esposa del tirador “vio la secuencia y dijo que el colectivero se lo merecía”. A su vez, se mostró angustiada al afirmar que esperaban disculpas de parte de ella: “Él como si nada, pegó el tiro, se quedó mirando, se dio media vuelta y se fue a su casa. Me encuentro destruida, queremos que se haga justicia y no quede impune”, lamentó..

Cómo fue el momento del asesinato

Habían pasado unos minutos de las 6 de la mañana cuando el ex policía de 74 años, Rafael Horacio Moreno, se acercó a un grupo de vecinos para reclamar que bajaran el volumen de la música. Allí, en Acevedo al 4100 -Lomas del Mirador-, la víctima estaba festejando Navidad junto con amigos y familiares. Tras el pedido, comenzó una fuerte discusión, que quedó registrada en un video filmado por una de las personas presentes. Díaz enfrentó al jubilado, pero este terminó disparando a corta distancia y la bala ingresó en el abdomen de la víctima.

A partir del hecho, sus allegados lo subieron rápidamente a un auto y lo trasladaron a un centro de salud. Sin embargo, la víctima murió camino al hospital. La herida fue directa al estómago y el proyectil le quemó la ropa.

