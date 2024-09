Balvanera: un hombre atacó a la policía con palos y los redujeron con una Taser

Este domingo por la tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta un edificio usurpado en Balvanera donde se encontraba un hombre amenazante con dos palos en punta el cual fue detenido con el uso de pistolas Taser.

El hecho ocurrió en un edificio usurpado ubicado sobre la avenida Pueyrredón al 500, lugar al que se acercaron efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la fuerza de seguridad porteña. La secuencia fue registrada en video por los mismos uniformados.

En las imágenes se puede ver al hombre nervioso y agresivo, sosteniendo una actitud violenta de cara a los efectivos policiales que le pedían que soltara los palos y depusiera su accionar. "Tranquilo, soltá eso", insistieron los miembros de la fuerza.

"¿Qué?¿me vas a tirar? Dale, tirá put*. Tirá porque yo me hago re pegar, no soy ningún gil", respondió rápidamente el sujeto.

Ante la resistencia del hombre y la persistencia de la amenaza de agresión hacia los uniformados, sumado al objetivo de resguardar la integridad física tanto de los oficiales como del agresor, uno de los policías del Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) lo redujo utilizando una pistola Taser.

Una vez reducido y con la amenaza ya neutralizada, el individuo fue atendido por una unidad por una unidad del SAME, tal y como lo indica el protocolo, y luego el procedimiento continuó en la sede policial.

Desde principios de septiembre, los agentes de la policía de la Ciudad salen a vigilar las calles portando nuevas armas de letalidad reducida, llamadas "Byrna", las cuales permiten desactivar una amenaza a 20 metros de distancia. De esta manera, los uniformados ya cuentan con este tipo de pistolas junto a las Taser para intervenir en situaciones de conflictividad.

Las nuevas armas son de color naranja y funcionan a base de dióxido de carbono, que les permite lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta. Tienen la finalidad de incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que pone en riesgo a sus víctimas, a los policías y a sí misma.

Por otro lado, para los uniformados es una medida que sirve para desactivar una situación peligrosa sin usar armas de fuego. Los policías que las cargan pertenecen a la división de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y se abocaron a lugares de mayor conflicto.

Las Byrna, con un diseño que se asemeja a las pistolas tradicionales, no utilizan pólvora para propulsar sus proyectiles cinéticos (calibre .68); en cambio, emplean aire comprimido (CO2). Dado el carácter no letal, estas armas no demandan permisos especiales para su adquisición, portación y uso. Lo que significa que los interesados particulares también tienen la posibilidad de obtenerlas.

Estas armas pueden liberar agentes irritantes que causan dificultades respiratorias, lagrimeo intenso y una fuerte sensación de ardor en la piel. Además, mientras que la Taser es un dispositivo de electrochoque que dispara dos pequeñas sondas unidas por cables conductores, la Byrna es un dispositivo de lanzamiento de proyectiles no letales.

