“A los intendentes que les tiro un patrullero y cuatro taser”, el duro cuestionamiento de la oposición al discurso de Martín Llaryora

Al finalizar el mensaje de apertura de sesiones en la unicameral, los opositores al gobierno de Martín Llaryora expresaron sus críticas a lo que escucharon. Apuntaron a la seguridad y a la educación, considerado un déficit del peronismo en los últimos años.

El senador Luis Juez tildó de falta de sinceridad y un discurso pobre del mandatario. Al mismo tiempo, se mostró preocupado por el plan de seguridad que busca implementar el gobernador con los intendentes. “Un discurso muy pobre. En un momento de mucha complejidad, uno necesita que los gobernantes hablen con sinceridad no con expresiones de deseos. Hizo aplaudir a los intendentes que les tiro un patrullero y cuatro taser con el concepto de la privatizar la seguridad para resolver los problemas de inseguridad”, indicó el ex candidato a gobernador de Córdoba.

“Se convoca al diálogo, pero en la legislatura no pasa eso”, alertó el presidente del bloque radical. “Están sacando policías de policías pequeñas para el operativo verano y nos están robando en nuestras localidades, todos están con problemas de seguridad”, agregó Matías Gvozdebovich.

Vincular la situación de crisis social con la inseguridad es un error para el libertario Agustín Spacessi. "Vincular la inseguridad a la inseguridad está ampliamente demostrado que no es así. Es más falta de eficiencia de la Justicia y el accionar de la policía de Córdoba. Sólo tenemos cinco mil agentes trabajando", explicó. Desde el bloque consideran que el gobernador es un aliado al presidente al facilitar el quorum para votar la Ley Ómnibus "pero cuestionó el paquete fiscal pero solo manteniendo los impuestos coparticipables, los otros no. Se olvida de Ingresos Brutas en Córdoba, que afecta a las pymes y a las empresas, la gente no lo vé y es gran parte del precio que pagamos en los productos".

Gregorio Hernández Maqueda se focalizó en cuestionar la apertura del gobierno provincial a trabajar con los intendentes de la provincia. “Al parecer la idea que tuvo hoy era chuparles las medias a los Intendentes para ver si se roba algún votito más en la Legislatura. Los subestima. Mejor sería que elimine la arbitrariedad en la remisión de fondos y programas para respetar su autonomía plena”, expresó en su cuenta de X.

La educación, otro de los focos de cuestionamientos

“Esperaba que dijera algo de los salarios docentes, pero no. (Martín) Llaryora para hablar de educación nombra a los intendentes, al sector productivo y no dice ni una palabra de quienes la sostienen con el cuerpo todos los días y que no casualmente, están reclamando ahora afuera de la Legislatura”, apuntó la representante de la izquierda Luciana Echeverría.

El vecinalista Rodrigo Agrelo, en el mismo sentido, apunto a mejorar la educación de los alumnos en mayor atención a la comprensión de los textos. “Un problema muy grave de la educación de Córdoba es la comprensión lectora. El 46% de los alumnos no comprende bien lo que lee. Eso influye no solo en el aprendizaje de la Lengua si no de otras disciplinas. Hay que trabajar fuertemente la lecto- escritura”, alertó.