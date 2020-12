“Belén no es la culpable por haber hecho un video”, dijo el papá de la policía que se baleó en la cabeza

Ya no hay posibilidades de que Belén San Román (26) se recupere. El disparo en su cabeza hizo mucho daño y su cuadro es “irreversible”. La joven, oficial de la policía bonaerense, intentó suicidarse el lunes pasado. El motivo, según la familia, fue la difusión de videos íntimos por parte de un joven “en el que ella confió”. “Belén es víctima de lo que pasó, ella no es culpable de haber hecho un video”, dijo su papá.

Para Marcelo San Román el "error" de Belén fue haber “confiado” en esa persona que la “traicionó”. Según cuenta a PERFIL, Belén tenía un vínculo con un joven que está preso y le había enviado videos íntimos. Pero esta persona los compartió y rápidamente se viralizaron Bragado, de donde es la joven.

Marcelo con su hija cuando egresó de policía.

“Tal vez el caso de mi hija sirva para que alguien haga algo para proteger a las mujeres. Belén es víctima, no es la culpable por haber hecho un video”, enfatiza Marcelo, papá de la joven que egresó en la fuerza en 2017.

Belén se pegó un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria el lunes pasado. Los médicos le comunicaron a la familia que su cuadro es “irreversible”. “Están esperando que tenga muerte cerebral para ver si sirven sus órganos. Ella era donante y vamos a cumplir su deseo para que pueda ayudar a otras personas”, relató.

La joven fue encontrada en su casa por sus propios compañeros del Comando de Prevención Rural. Allí había una carta en la que Belén le pidió perdón a su familia, se despidió de sus dos hijos de 8 y 2 años y escribió la clave de su celular para que la Justicia pudiera acceder a su contenido.

"Creemos que este tipo la amenazaba con seguir subiendo videos y acá en Bragado nos conocemos todos. Cuando se conocieron los videos (hace unas semanas) yo hablé con mi hija y ella me dijo que tenía que seguir para adelante, que lo iba a afrontar. Pero evidentemente no pudo y tomó esta decisión”, se lamenta Marcelo.

“Estamos en una sociedad enferma y me incluyo porque alguien me muestra a mí un video y ya lo querés ver y ya se lo pasas a otro. Tenemos que terminar con eso. No será fácil, pero tenemos que empezar a hacerlo”, dice con dolor Marcelo. “Cuando te toca de cerca ahí te das cuenta el daño que se causa en muchos casos con la viralización de videos”, remarca.

Los padres de Belén buscarán justicia por su hija. Y remarcan: “Ella no hizo nada malo. Es una víctima más de la violencia contra las mujeres”.

NG CP