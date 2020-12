Una nena encontró a su mamá asesinada: el acusado tenía múltiples denuncias y sólo pasó 24 horas preso

El pueblo santafesino de Cayastá está conmocionado. Una mujer fue asesinada con un cable y a dos cuadras de la escena del crimen se encontró al acusado: su ex pareja. La investigación apunta a él, aunque el hombre se suicidó luego de cometer el hecho. “Quienes la conocíamos sabíamos de su lucha, de su pedido de ayuda, de que un botón antipánico no era lo que necesitaba, no alcanzaba”, se quejó una amiga de la víctima.

Viviana Fátima Ocampo (35) fue encontrada asesinada hoy a la madrugada por su hija de 13 años en la calle Vera Mujica en esa localidad situada 82 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Luego se halló, en otra vivienda, a su ex pareja Claudio Gómez (42) ahorcado, por eso la Justicia cree que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Fátima Ocampo fue encontrada asesinada en su casa.

La víctima había denunciado por violencia a Gómez desde 2018, según contó la presidenta de la comuna de Cayastá. Además relató que le habían dictado una prohibición de acercamiento, pero en la práctica no se hizo efectiva porque el hombre vivía a dos cuadras de la casa de Fátima. Por su parte, aún la fiscal "está relevando la información" sobre la existencia o no de denuncias previas, sostuvieron fuentes del caso a PERFIL.

"Es una situación que se viene actuando desde el año 2018, hace dos años que estamos con esta situación, denuncias, medidas de exclusión, medidas de distanciamiento. Cuatro denuncias mínimo. Él solamente en todo este tiempo estuvo 24 horas preso nada más. Y justo ayer se mandó a las 13 una citación hacia él porque había denuncias verbales, por un episodio con ella y otra persona involucrada y bueno, no llegó. Se entregó a la policía ayer la citación y a la noche este desenlace terrible", explicó la presidenta de la comuna Cayastá, Verónica Devia a Periódicas.

Fàtima presentaba evidentes signos de violencia y que tenía un cable alrededor de su cuello, por lo que se presume que fue asesinada mediante ahorcamiento.

Denuncias desde el 2018 el femicida estuvo sólo 24 horas preso. Un fiscal dió la orden de otorgarle la libertad. La justicia llega tarde! Seguimos esperando fiscal para Garay!!!! — Veronica (@VeronicaDevia1) December 1, 2020

Fátima trabajaba como cuidadora en un hogar de ancianos de esa comuna del departamento de Garay. Era oriunda de Formosa y estaba radicada hace 16 años en Cayastá, esta localidad santafesina de poco más de 4 mil habitantes.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cristina Ferraro, quien ordenó la realización de una serie de pericias y la autopsia sobre ambos cuerpos.

Los crímenes de mujeres no se detuvieron durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Según el último reporte de la ONG La Casa del Encuentro desde el 20 de marzo hasta el 26 de noviembre fueron asesinadas 182 mujeres en un contexto de violencia de género. En Santa Fe se cometieron 24 femicidios en ese período.

“Fátima no es solo una víctima más. Fátima es amiga, es hermana, es hija, es madre, es mujer y no merecía morir de esta manera”, expresó Ayelén y agregó: “Quienes la conocíamos sabíamos de su lucha, de su pedido de ayuda, de que un botón antipánico no era lo que necesitaba no alcanzaba, ella pedía ser escuchada. Con gran tristeza en el corazón y hoy como madre de una niña pido que compartan su foto para que no quede en el olvido su femicidio, porque pasó en Cayastá un pueblo chico donde todo se sabe pero estas cosas se olvidan fácilmente. Un adiós que duele amiga”.

NG