Caso L-Gante: este lunes declaran los testigos propuestos por la defensa

El abogado de L-Gante, Luciano Locatelli, confirmó que este lunes 14 de octubre declararán los testigos propuestos por la defensa en el juicio donde el cantante de “cumbia 420" está imputado por privación ilegítima de la libertad de Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi.

En mayo del año pasado, Torres y Passi denunciaron que el músico los había secuestrado después de haberlos amenazado tras una discusión a la salida de un boliche en General Rodríguez. El cantante de 24 años podría recibir una pena de 12 años, pero la defensa pedirá su absolución.

Locatelli señaló en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la semana pasada, en la audiencia que se lleva a cabo en el Tribunal en lo Criminal número 3 del partido bonaerense de Mercedes, comparecieron ante la Justicia los testigos de la querella y la fiscalía. Al mismo tiempo, el defensor de Elián Valenzuela (L-Gante) manifestó que el viernes 18 de octubre se realizará la lectura de los alegatos.

CaptionLa semana pasada, L-Gante se presentó en los tribunales de Mercedes vestido de traje

"El proceso de esta semana transcurrió con normalidad más allá de algunas suposiciones", precisó Locatelli sobre el juicio en el que su defendido se encuentra acusado de los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado". L-Gante sostuvo ante el juez Ignacio Racca que él "nunca privó de la libertad a nadie" y que "no estaba de acuerdo con eso".

El magistrado fundamentó que no hay riesgo de fuga y rechazó el pedido de detención presentado por la querella. Valenzuela, que llegó al lugar vestido de traje, consideró: "Yo estaba en la Bresh y sabía que otros amigos estaban en un boliche de General Rodríguez trabajando. Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad".

A continuación, consideró que le dijeron que "los Torres estaban todos borrachos", al tiempo que la familia "se puso violenta con el auto de Javier Serrano", aunque no confirmó si terminó en una pelea. Luego de declarar, el cantante tuvo un cruce con el patrocinante de Torres, Leonardo Sigal, quien afirmó en declaraciones televisivas que "hubo muchas chanchadas" y que "debería estar detenido".

Durante la discusión, L-Gante dijo: "Usted ha tratado de perjudicar a mi entorno siempre. A todo mi entorno lo quisieron poner en contra mío. Yo más que con la verdad no vengo a hablar. Este abogado inventa, yo no apunté con un arma a la familia de Torres".

Ante la consulta sobre por qué cree que Rosa Passi lo denunció, el cantante de cumbia respondió: "Creo que lo hizo porque no está acostumbrada a todo esto. Porque la contactaron y habrá sentido algún susto de la otra parte. Creo que no habrá sido honesta en lo que pasó de verdad". "Yo dejo en las manos de la Justicia que se cumpla el proceso. Eso habla de mi tranquilidad", agregó.

La semana pasada, L-Gante se presentó en los tribunales de Mercedes con un look totalmente diferente al que está acostumbrado. En sus redes sociales, este fin de semana largo, abrió un cuadro de preguntas en sus historias de Instagram, donde un usuario le consultó: “¿Te gusta verte así? El verdadero ‘elegante’ de traje, digo”.

“Antes tenía un punto de vista diferente hacia la gente que lucía un traje formal, como una decepción o desilusión, porque he visto gente que lo usaba y no me parecían gente decente o profesional. Pero hoy en día entendí que la formalidad y elegancia se lo da uno mismo; y es con actitud, respeto y educación”, remarcó. “En fin, me gusta ser elegante, decente y educado en momentos serios y profesionales”, concluyó. La historia estaba acompañada por dos fotos de su atuendo: traje y corbata negros, camisa blanca y anteojos de marco transparente.

