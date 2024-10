Arranca el juicio oral contra Generación Zoe

El primer juicio oral por la causa Generación Zoe, en la que están imputados el líder de la organización Leonardo Cositorto (54) y otros acusados de montar una estafa piramidal a través del “esquema Ponzi”, comenzará esta semana en la ciudad correntina de Goya.

La primera audiencia está prevista para este miércoles 16 de octubre y se prevé que finalice el 11 de diciembre. Están convocados 166 testigos de la querella, la fiscalía y la defensa que comparecerán ante los jueces.

Cositorto, Miguel Ángel Echegaray (59) y Maximiliano Batista (46) están acusados de ser los organizadores de una asociación ilícita y estafa en modalidad continuada. Ambos se encuentran en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, y serán trasladados a Goya hasta que termine el debate.

El resto de los acusados son Lucas Damián Camelino (38) y Nicolás Ismael (31) y Javier Medina (28), quienes están libres y llegarán al juicio.

El juez Ricardo Carbajal presidirá el tribunal, mientras que Jorge Carbone y Julio Duarte serán los vocales.

Por su parte, los fiscales Juan Carlos Castillo y Rubén Barry intervendrán durante las audiencias, al tiempo que los abogados querellantes Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas también participarán.

En tanto, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero anunció la elevación a juicio la causa penal que se tramita en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, tras el pedido de la fiscal de Segundo Turno Juliana Companys.

El defensor del principal acusado, Guillermo Dragotto, había presentado un recurso de oposición a la elevación a juicio, por lo que el asunto pasó a tratarse en la Cámara del Crimen de Río Tercero.

Cositorto, que podría recibir una pena de hasta 16 años, se defendió desde la cárcel. Y en una entrevista reciente con C5N aseguró que “la empresa pagó durante 31 meses y solo hay 7.350 denuncias a nivel mundial, sobre más de 100 mil personas”. “¿Cómo no voy a poder seguir pagando? Así y todo, yo mando dinero desde otros países para pagarle a un montón de gente. ¿Por qué no denuncian 100 mil personas y sí lo hacen 7.350? Porque son las últimas que ingresaron y no pudieron recibir nada”, explicó.

Los magistrados aseguran que las pruebas reunidas determinaron que las conductas de los implicados Cositorto, Prospero, Sciutti, Andrea Sánchez y Maximiliano Batista, entre otros, configurarían los delitos de asociación ilícita y estafas.

Cositorto y los otros imputados están acusados de liderar la organización Generación Zoe, que estafaba a través de un “esquema Ponzi” o piramidal. Ofrecían intereses muy rentables para aquel que hacía inversiones de dinero que era utilizado por Cositorto para financiar emprendimientos particulares. Muchas víctimas nunca recibieron la devolución de los fondos.

Tan solo en la causa en Córdoba fueron reconocidos 130 estafados aunque el propio imputado Álvarez reconoció que fueron en total mil personas.