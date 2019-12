Caso Lucas Cabello: condenaron a 16 años de cárcel al policía que le disparó

El policía Ricardo Gabriel Ayala fue condenado este jueves 5 de diciembre a 16 años de prisión, por dispararle tres veces a Lucas Cabello en noviembre de 2015 en la puerta de su casa, en el barrio de La Boca. Por el intento de homicidio, el joven quedó cuadripléjico.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1 dictaminó la condena, mientras que la fiscal general Irma Adriana García Netto había solicitado una pena de 13 años de prisión. En la causa intervino además la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Ayala fue condenado por el delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”. Además de la sentencia, el policía tendrá una inhabilitación de diez años para tener o portar armas y para ejercer labores de seguridad.

El caso ocurrió el 9 de noviembre de 2015, alrededor de las 15:45. De acuerdo a la acusación, Ricardo Ayala, quien por entonces era miembro de la Policía Metropolitana, intentó matar a Lucas Cabello en la puerta de su casa, ubicada en Martín Rodríguez al 500. El joven sobrevivió, y pudo dar su testimonio en la causa: contó que aquel día fue a comprar comida y vio cómo el policía “lo miraba desafiante de arriba a abajo”.

Al regresar, relató, discutieron. Ayala le dijo que “se meta adentro”, y el joven ingresó al pasillo pero, al escuchar un ruido, se dio vuelta y vio cómo el policía le apuntaba a la cabeza con su arma reglamentaria. El oficial le disparó tres veces: en el cuello, la ingle y la pierna, y se fue del lugar.

A Lucas lo asistió su pareja de ese momento, quién también declaró en el juicio y contó parte de cómo sucedieron los hechos. Tanto en el alegato como en el requerimiento realizado por la fiscal Susana Calleja, a cargo de la Fiscalía de Distrito del barrio de La Boca, se tuvo en cuenta que los disparos pusieron en riesgo la vida del joven, y le provocaron "severísimas lesiones", algunas que posiblemente sean "irreversibles".

Lucas y su familia cuando conocieron la sentencia. Foto: Matías Pellón/Ministerio Público.

Si bien el ex oficial no quedará detenido hasta que la condena quede firme, los jueces Adrián Pérez Lance, Luis Salas y Fernando Ramírez establecieron una serie de condiciones que deberá cumplir de ahora en más. Ayala deberá presentarse del 1 al 10 de cada mes en el tribunal, no podrá salir del país ni tener o portar armas, y tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de Lucas o su familia, así como tampoco podrá contactarlos de forma alguna.

Los magistrados que intervinieron ordenaron también la extracción de testimonios de una parte de la sentencia, con el fin de que se investigue a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el sumario de Cabello, y dilucidar si cometieron el delito de encubrimiento, o de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A.G./ C. P.