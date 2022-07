Cayó el acusado de matar a un joven por un supuesto "me gusta" en el posteo de una chica

"Este hijo de p. mató a mi hijo Elian Chaldu en la puerta de mi casa, cuando había bajado hacia 5 minutos de estar conmigo. Quiero que me ayuden a encontrarlo, por favor". La mujer acompañó el mensaje con la imagen del acusado. Finalmente, "Papino" fue detenido en el partido bonaerense de Merlo, luego de tirotearse con la Policía.

Patricio Nicolás García fue detenido este miércoles en la intersección de las calles Balbastro y Mármol, del barrio El Pericón, de Parque San Martín, en el partido de Merlo. Tiene 21 años y lo conocen como "Papino".

Según explicó la familia de la víctima, el crimen se produjo porque Elian le puso "me gusta" al posteo de una chica que es del entorno del acusado. Al parecer, por esa razón, el lunes pasado Papino lo habría asesinado de un balazo frente a su casa en las calles Salguero y O´Higgins, de la zona norte de Merlo.

Papino tiene 21 años y antes de ser detenido se tiroteó con la policía.

"Yo no lo conozco (al acusado) y nunca lo vi. Lo único que sé es qué mi hermano le puso un 'me gusta' a la publicación y ahí empezó todo", contó al canal Telefé la hermana de la víctima.

Papino fue localizado por la policía cuando circulaba en una moto. Pero ante la presencia de los efectivos, el acusado sacó un arma y comenzó a disparar, según detalló Télam. Los agentes lo balearon en una pierna y al caer del vehículo, fue apresado.

Al acusado le secuestraron un arma calibre 22 con la numeración suprimida. Ahora el arma se deberá peritar para determinar si es la misma utilizada en el crimen de Elíán.

Elian Chaldu tenía 21 años y fue asesinado de un tiro frente a su casa.

Esta mañana el acusado decidió no prestar declaración ante el fiscal del caso Oscar Marcos, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias a los celulares de detenido y de la víctima para determinar si hubo comunicación entre ambos previo al crimen y si el homicidio estuvo motivado por un "me gusta" en las redes sociales.

"Con el corazón echo pedazos mi amor, te digo volá bebé de mami, ya no te voy a volver a ver más hijito, no te voy a volver a abrazar... Mi vida, mi corazón, mi hijo querido, no sé cómo expresar el dolor que siento. Tenías muchos sueños, estabas feliz por tu barber, por todos los sueños que tenías. Tanto luché por poder criarte y ahora tengo que despedirte porque un hdp se le cantó matarte", escribió su madre en las redes sociales.

NG / MCP