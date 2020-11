La carta desesperada de una joven que está presa por homicidio

Cintia Carro (35) pasó las últimas 13 noches encerrada en un calabozo y está desesperada. La acusan por un crimen ocurrido el 6 de septiembre pasado en Lomas de Zamora, pero ella asegura que es inocente y que la causa "está armada".

Carro es la administradora de un complejo de departamentos ubicado en la calle Machado al 200, en la localidad de Villa Centenario. Allí es donde fue asesinado a tiros Fernando Corvalán, cuando presuntamente salió a comprar droga.

Según la acusada, un grupo de usurpadores aportó su nombre a los investigadores y la acusó de ser la autora de los disparos. En una carta publicada en la cuenta de Facebook del merendero "Juntos por una Sonrisa", que Cintia también administra, la mujer asegura desde la cárcel que en su vida nunca empuñó un arma de fuego.

“Todo esto está totalmente armado, a punto tal que una de las tantas acusaciones es que según los usurpadores yo estoy armada disparando, cuando jamás dispare un arma en mi vida”, dice Cintia, que fue detenida el 5 de noviembre pasado por pedido del fiscal Gustavo Caram, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 de Lomas de Zamora.

Sus familiares y allegados reclaman su inmediata libertad.

La mujer asegura que está viviendo una "terrible injusticia por la corrupción, droga, delincuencia que atraviesa nuestro país". "Confío en Dios que haga justicia. Toda mi vida trabajé desde niña para salir adelante, siempre supe lo que era trabajar, son los valores que me inculcaron mis padres. No conozco otro. Desde vendedora ambulante en los colectivos, hasta vender ropa, trabajos de albañilería, plomería, todo tipo de refacciones e incluso estas experiencias ayudaron a reformar, adaptar un local propio sin fines de lucro al cual destine como Merendero (Comedor Juntos por una Sonrisa)", señala.

La mujer explica que uno de los departamentos que administraba había sido usurpado y además funcionaba como búnker de drogas por la noche. Sobre el asesinato explicó que el 6 de septiembre, a las 3 de la madrugada, "ocurre un homicidio el cual obviamente tuvo que ver con problemas de drogas". "La DDI de Lomas de Zamora me ubica porque la gente usurpadora le dio mis datos", aclara.

"Jamás me negué a colaborar", asegura. "A los días siguientes -explica- recibí a los policías para contestarles todas las preguntas que necesitaban. El 4 de noviembre pasado, a dos meses del hecho, recibo nuevamente una llamada de la DDI diciéndome que querían hacerme otras preguntas, a lo que respondí que vinieran a donde me encontraba (Comedor juntos por una Sonrisa). Sin nada que ocultar y segura de mi inocencia, llegan al lugar y bajo una orden judicial con caratula de Homicidio y Tentativa de Homicidio y Armas de Fuego, allanaron el comedor y me llevan detenida injustamente".

Inseguridad: el ranking de las zonas con más delitos del conurbano

"Realmente es una locura que acusen de esto por tan solo ellos tener mi celular. Yo se los había dado mi número porque se suponía que iban a regularizar la situación y pagar un alquiler. Es evidente que todos los involucrados que usurparon el lugar, quieren evitar que la justicia caiga sobre ellos, manejándose con falsos testimonios y falsas acusaciones", denuncia.

Cintia dice que lleva una semana y dos días con una falsa acusación porque no hay pruebas y reclama que los investigadores incorporen como evidencia las imágenes de las cámaras de seguridad. "Estamos esperando las cámaras de seguridad del Municipio. Yo vivo en Lomas centro (Portela y Hipólito Irigoyen). El 5 de septiembre llegué a la tardecita a mi departamento y no salí hasta el domingo 6 de septiembre al medio día. Necesito en carácter de urgencia estas evidencias para poder presentar ante el juez", pide desesperada.