Comenzó esta semana la primera jornada del juicio por jurados a Karen Oviedo, acusada de haber envenenado a su pareja y al hijo tras suministrarles etilenglicol (un anticongelante aplicado para autos). Los fiscales insistieron en que la mujer habría procedido "con el mismo mecanismo" para cometer los homicidios que conmocionaron a la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza.

El debate comenzó el lunes 28 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala 15 del Polo Judicial Penal, instancia en la cual un jurado popular definirá si Oviedo es la responsable de los escalofriantes hechos que se le atribuyen.

La mujer detenida e imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso", de su pareja, Rolando Aquino en 2021, y por "homicidio agravado por haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso", en 2019, del hijo de Rolando, Elían, un menor de 9 años. En función de los delitos, la pena en expectativa es la de prisión perpetua.

En el inicio de la audiencia fueron designados los 12 jurados titulares y seis suplentes que integran el tribunal.

En su alegato de apertura, el fiscal Fernando Guzzo observó que la acusada fue responsable de los hechos ocurridos el 11 de julio del 2019, jornada en que falleció la víctima menor de edad, y también remarcó su responsabilidad en la muerte de Rolando Aquino, presuntamente ejecutada “con el mismo mecanismo”.



“Las dos causas de muertes responden al mismo mecanismo y produjeron el mismo cuadro: una intoxicación por un anticongelante. Su actuar fue mediante un engaño oculto o disimulado. Este fue el método que eligió Karen Oviedo para asesinar a Elías y a Rolando”, indicó el fiscal Guzzo, cuyas declaraciones fueron reproducidas por la agencia de noticias Télam.

En sintonía con lo anterior, la fiscal Claudia Ríos también puso de relieve que Oviedo sería “culpable”.

“Vamos a probar que el 7 de febrero, en el domicilio donde Karen convivía con Rolando, ella le dio de manera oculta un vaso con etilenglicol, haciéndole creer que le daba una medicación para las manchas de la piel, para intoxicarlo y causarle la muerte. Todo esto lo van a poder observar en el debate y llegar a un veredicto de culpabilidad. Solo así ustedes harán justicia por Rolando Aquino y por Elías Aquino”, argumentó la fiscal.

La defensa de Karen Oviedo

El abogado defensor Oscar Torres presentó pruebas en la audiencia preliminar con el objeto de demostrar su clienta no pudo envenenar a su pareja en la fecha consignada por parte de la fiscalía ya que la mujer, según el magistrado, no estaba presente en ese momento.



"El principal argumento es la inocencia de Karen, no cometió este ilícito por lo tanto nos vamos a centrar en demostrar al jurado de que no participó en ningún momento de hecho, las pruebas van a demostrar durante el proceso su inocencia", sostuvo el abogado defensor.

Dos crímenes, con 2 años de diferencia

La investigación comenzó el 7 de febrero de 2021, cuando Aquino, pareja de la imputada, ingresó a una clínica por una intoxicación severa y permaneció internado unos días, hasta que falleció el 9 de dicho mes.

En su declaración Oviedo aseguró que Aquino estaba tomando un medicamento por un problema en la piel, pero cuando los pesquisas solicitaron que entregue el fármaco, la imputada aseguró que una empleada lo había tirado a la basura.

Con estos elementos junto a los resultados de las pericias y declaraciones la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, dispuso la detención de Oviedo ya que se comprobó que le suministro etilenglicol a su pareja a través de un vaso mezclado con jugo de naranja asegurándole que se trataba un remedio para el tratamiento de la piel.

A la luz de estos graves hechos, los investigadores observaron desde otra óptica la muerte Elían, fallecido el 12 de julio de 2019, en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, luego de visitar la casa de su padre y la mujer.

La madre del niño puso en duda la muerte al enterarse del envenenamiento y advirtió que su hijo frecuentaba "esa vivienda".

La fiscal de Homicidios sumó el testimonio de otros vecinos y ordenó el examen de la historia clínica de la víctima, además de disponer el peritaje del teléfono de Oviedo. Las indagaciones revelaron que el cuadro del deceso del joven era compatible con la intoxicación por metanol o etilenglicol.

También pusieron el foco en que cuatro días antes de dicha muerte, la principal sospechosa de ambos homicidios había realizado la misma búsqueda e inmediata compra de un refrigerante en Mercado Libre, lo que aportó una pista clave para la investigación del caso.

