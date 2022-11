El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes la primera muerte en la Argentina por mpox (viruela símica) de un hombre de 44 años que tenía diagnosticado VIH sin tratamiento y se encontraba internado en terapia intensiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un paciente oriundo de la provincia de Buenos Aires que estaba internado desde el 17 de septiembre en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Acorde al Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), falleció el pasado 22 de noviembre a raíz de un shock séptico.

Según el diagnóstico, tenía VIH-SIDA sin tratamiento. Se supo que padecía de viruela símica e identificándose mientras estaba internado otras infecciones asociadas como herpes, citomegalovirus, sífilis y neumonía.

Actualmente, la cartera sanitaria nacional confirmó 895 "casos totales" en 15 distritos y "casos sospechosos" en 18. Los síntomas en pacientes registrados hasta el momento se caracterizaron principalmente por erupciones en la piel vesiculares en diferentes localizaciones incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara, fiebre y linfoadenopatías.

Casos de Mpox por distrito y en el mundo

De los casos confirmados, hasta el momento 64 refieren antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas. Los casos restantes se cuenta con información disponible para 562 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de contacto físico con casos sospechoso/ confirmado/ sintomático, contacto físico con viajeros, relaciones múltiples/ocasionales.

De los casos totales, fueron confirmaron 594 en la ciudad de Buenos Aires, 238 son habitantes de distintos distritos bonaerenses, 17 de Córdoba, 14 de Santa Fe, 9 de Tierra del Fuego, 5 de Río Negro, 4 en Santa Cruz, 3 en Mendoza, 3 en Neuquén, 2 en Chubut, 2 en Tucumán, 1 en Corrientes, 1 en Jujuy, 1 en Salta y 1 en San Juan.

Por otro lado, hasta el 4 de octubre de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que se registraron 80.611 casos de viruela símica en 110 territorios y 53 muertes distribuidas en cinco de las seis regiones del organismo.

El 86,1% de los casos se concentran en 10 países: Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Reino Unido, Colombia, Alemania, Perú, México y Canadá.

Cambiaron el nombre de la viruela del mono por Mpox

Por otro lado, la OMS informó que la viruela del mono deja de llamarse de esa manera y pasa a identificarse como Mpox debido al "lenguaje racista y estigmatizante". Así, se indicó que ahora los documentos oficiales mencionarán el virus con este nuevo nombre pero se permitirá que se siga utilizando "viruela del mono" durante un periodo de transición.

Mpox es una abreviación de “monkeypox” (“viruela del mono” en inglés) y su modificación se verá reflejada a partir de 2023. La idea detrás de la modificación es no generar comentarios "racistas y estigmatizantes", además de comunicar que los monos no son los principales transmisores de la enfermedad si no pequeños roedores.

Qué se sabe de la Mpox: De dónde viene, cómo se contagia, cuáles son los síntomas

1. La Mpox es considerada una enfermedad endémica en 11 países de África Occidental y Central y es causada por un virus que se transmite a los humanos a partir de animales infectados, generalmente roedores.

2. El virus de la "ortopoxvirosis simia" se descubrió por primera vez en 1958 en un grupo de macacos que estaban siendo estudiados, de ahí su nombre, según el Inserm, un importante instituto de investigación médica francés.

3. La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo (ex Zaire), en un niño de 9 años que vivía en una región donde la viruela había sido erradicada desde 1968. Desde 1970 se notificaron casos humanos de "ortopoxvirosis simia" en 10 países africanos.

4. La enfermedad pertenece a la misma familia que la viruela, que mató cada año a millones de personas antes de ser erradicada en 1980. Pero la viruela símica es mucho menos grave y tiene una tasa de mortalidad de entre 3 a 6%, dependiendo de los casos. La mayoría de los infectados se recupera en 3 o 4 semanas.

5. Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares en la espalda. Luego aparecen erupciones cutáneas, lesiones, pústulas y finalmente costras.

6. Esta viruela generalmente se cura espontáneamente y los síntomas duran entre 14 y 21 días.

7. La Mpox puede matar hasta el 10% de las personas que infecta. La cepa más leve que causa el brote actual mata a uno de cada 100, similar a cuando apareció Covid-19 por primera vez. La tasa de mortalidad del virus fue más alta entre los niños en brotes anteriores.

8. El virus puede ser contraído durante un acto sexual pero no es una enfermedad sexualmente transmisible. La transmisión necesita un contacto estrecho y prolongado entre dos personas y tiene lugar principalmente a través de la saliva o el pus de las lesiones cutáneas surgidas durante la infección. La OMS advirtió que existe un "alto riesgo" de una mayor propagación del virus a través del contacto piel con piel entre familias y parejas sexuales.

9. No existen muchas posibilidades de tratamiento, pero existen algunos antivirales desarrollados contra la viruela, incluido uno que fue recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. También se comprobó que las vacunas desarrolladas para la viruela son eficaces en un 85% para prevenir la viruela símica.

10. Los expertos advierten que si las infecciones de Mpox continúan en crecimiento, las personas y los niños vulnerables, que tienen más probabilidades de morir por el virus, podrían comenzar a contraerlo.

11. Entre los científicos existe una creciente preocupación de que el virus se propague a los animales salvajes y se vuelva endémico en todo el mundo, como es el caso en partes de África central y occidental. El paso entre humanos y animales también aumentaría el riesgo de mutación.