Un "conocido de la iglesia" le vendió un aromatizador, pero era una cámara para espiarla

Un aromatizador de ambiente para baño que estaba en "fase de prueba" antes de salir al mercado fue la excusa perfecta que encontró un vendedor para engañar a una mujer e intentar espiarla. La víctima descubrió que el dispositivo era falso ya que contenía una cámara en su interior y dio aviso a la Policía que dispuso la detención del sujeto.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Goya, en Corrientes, donde el hombre, de 32 años, contactó a la chica para ofrecerle un producto novedoso. Se trataba de un desodorante ambiente con “sector de movimiento y de vapor” pensado exclusivamente para el baño.

Por eso, le explicó que “la prueba debe hacerse a la hora de bañarse” y le dijo que el aromatizador estaba siendo testeado antes de salir a la venta de manera oficial. “Esto es para que la gente nos diga la cantidad de veces que se accionó usando el baño y así calibrarlo. Para que llegue a un punto de disparo exacto”, le comentó el estafador por Whatsapp.

Además le dijo cómo utilizarlo y le dio algunos detalles sospechosos: “Yo te lo llevaría un rato antes de que vos me indiques que vas a bañarte y lo retiro cuando me avises que terminaste", le indicó. También le pidió que no interpusiera objetos frente al dispositivo para que no afecta su accionar. "Ahí me comentás cómo funcionó y que te pareció el perfume y demás”, agregó.

La joven aceptó realizar la prueba pero mientras se bañaba vio que no funcionaba. Entonces lo revisó y descubrió que era lo que escondía. Inmediatamente hizo la denuncia policial.

Los efectivos realizaron un allanamiento en la casa del falso vendedor donde hallaron cámaras y dispositivos similares, pero el sujeto fue liberado horas después de haber sido detenido, según informó el periodista local Juan Cruz Velásques. También trascendió que el acusado acumula dos denuncias y la justicia investiga otras posibles víctimas.

"Era un conocido de la iglesia, por eso no desconfiaba"

La mujer estafada relató cómo ocurrió el episodio y quién era el joven que la convenció para usar el aromatizador. "Era para hacer le una gauchada a un conocido que estaba en un nuevo proyecto. Él venía me dejaba este dispositivo en el baño e iba direccionado a dónde va la ducha y me dice que no coloque nada adelante. Y que me bañe sin la cortina para no habilitar el sensor", relató en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.

"Nunca largaba el perfume que tenía que largar", comentó. Y comentó cómo fue que se dio cuenta que estaba siendo espiada: "Miré y brillaba algo, después me di cuenta que era la lente. No sabía qué hacer, empecé a temblar".

Detuvieron a un depravado en #Goya. Fingio que tenía a prueba un aromatizador de ambiente, pero en realidad colocó una camara digital y miraba en directo a una joven mujer cuando se bañaba. pic.twitter.com/zW8eAMNgMs — Juan Cruz Velásquez (@JuanCruzGoya) May 30, 2022

"Era un conocido de la Iglesia, por eso no desconfiaba. Completamente no me esperaba que pudiera hacer algo así", agregó la víctima. En ese sentido, describió que a otra joven le sucedió una situación similar. "Otra chica denuncio lo mismo, ella quedó expuesta tres veces, en ángulos distintos filmó como se bañaba".

"Este hombre supuestamente tiene una enfermedad, que consumía porno y era adicto", manifestó. Por último, se lamentó: "Por más que la Justicia haga algo una ya no vuelve a ser la misma y a tener la misma tranquilidad".

