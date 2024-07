Crimen de Bastián en Wilde: "Le dije que resista un poco más": el conmovedor relato de un testigo

El asesinato de Bastián Escalante, el joven de 10 años que resultó víctima de un tiroteo entre un policía y motochorros, llenó de angustia y preocupación a los vecinos de la localidad de Wilde, en la provincia de Buenos Aires. El caso tuvo tal trascendencia que Javier Milei, en el marco de una entrevista televisiva, insistió con bajar la edad de imputabilidad y se mostró muy crítico con el gobernador Axel Kicillof: "Nunca me llamó por el tema de la inseguridad". Por otro lado, un adolescente que fue testigo del tiroteo dejó un conmovedor testimonio sobre el caso.

Luego del trágico suceso de inseguridad que acabó con la vida del niño de 10 años, un testigo brindó detalles de la aterradora secuencia en diálogo con los medios. Más allá de brindar detalles acerca del tiroteo, el adolescente que conversó con el móvil de TN reveló que se acercó al joven luego de los disparos y en ese delicado momento le habría dicho a Bastián que por favor "resistiera".

“Yo me bajé del auto y le dije [a Bastián] que resista un poco más”, sostuvo el joven de 15 años en el contexto del programa Nuestra Tarde, televisado por TN.

Al parecer, el testigo estaba con su madre en el momento de la balacera. Primero se aproximó a Bastián para asistirlo, y a continuación su mamá lo instó a subirse al coche de inmediato para perseguir a los motochorros involucrados en el hecho.

"Mi mamá me dijo que me subiera para ir a buscar a los chorros que se estaban escapando, pero no los encontramos”, lamentó el adolescente en TN.

"Yo lo conocía al nenito", agregó el testigo y recordó en breves palabras a la víctima: "Bastián era un buen pibe".

Milei atacó a Kicillof por la inseguridad

En diálogo con LN+, el presidente Milei hizo referencia al brutal crimen en Wilde y cuestionó al gobernador bonaerense por su gestión en materia de seguridad.

Durante la entrevista, Javier Milei trató a Kicillof de "ignorante" y consideró que es una "máquina de hacer macanas".

"Nunca me llamó por el tema de la inseguridad", agregó el mandatario nacional. A continuación, replanteó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad bajo la siguiente premisa: “Delito de adulto, pena de adulto”.

“Con Patricia Bullrich creíamos que lo mejor era bajarla a 12 años en principio, después como parte de una discusión se puso en 13”, explicó el líder libertario.

"Justicia por Bastián", reclamaron vecinos y familiares de la víctima

Multitudinaria marcha por la muerte de Bastián en Wilde. Foto: TN

Familiares, allegados y vecinos participaron este jueves por la noche de una marcha para pedir justicia por la muerte del niño de diez años, fallecido tras haber quedado en medio de un tiroteo entre un policía de civil y dos motochorros en la localidad bonaerense de Wilde.

La manifestación se llevó a cabo en la intersección de Caxaraville y Rondeau, la misma esquina donde se produjo el episodio, en el partido de Avellaneda.

Allí, y bajo la consigna "Bastián Escalante, víctima de la inseguridad", cientos de personas marcharon para pedirle a las autoridades el esclarecimiento del hecho y más seguridad en la zona.

"Justicia por Bastián", rezaba una de las banderas que sostenían los vecinos, muchos de ellos chicos de la misma edad que el fallecido.

Bastián murió este jueves en un hospital local luego de varias horas de agonía, tras haber sido alcanzado por dos balazos, en medio de un tiroteo entre un policía y dos delincuentes.

Por el hecho fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 16 años como sospechosos de haber cometido el intento de asalto, y el policía que los enfrentó, ante la sospecha de que los disparos mortales fueron realizados con su arma.

Por su parte, el policía que se resistió a tiro del asalto, identificado como Juan Alberto García Tonzo, de 30 años, fue demorado en primera instancia, aunque quedó detenido tras la muerte del menor.

El tiroteo ocurrió en la noche del miércoles en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, cuando el menor salía con su madre de un club de barrio, donde habitualmente jugaba al fútbol.

En el momento en el que cruzaban la calle, comenzó el feroz tiroteo y el chico recibió dos balazos, uno en el omóplato y otro en la clavícula.

Según relató un vecino que observó la secuencia completa, el hecho se produjo entre un policía de civil y dos motochorros que intentaron robarle su moto, motivo por el cual el agente dio la voz de alto y se defendió a tiros.

"Se produjeron ocho disparos y creo que los que impactaron en el chico son del policía", contó el vecino entrevistado en TN.

En medio de la terrible escena, el niño debió ser trasladado en un patrullero al Hospital Finochietto, donde estuvo internado en estado delicado, hasta que durante la mañana del jueves se produjo su deceso.

"El efectivo policial se identifica y mantiene un enfrentamiento armado, fugando los malvivientes del lugar, donde dos de ellos colisionan con un vehículo que pasaba por el lugar, logrando de igual manera la fuga a la carrera. Se realiza operativo cerrojo logrando la aprehensión en inmediaciones de dos de ellos, uno mayor y el otro menor", detalló un vocero policial.

