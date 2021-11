Crimen de Lucas: Dalbón dijo que la policía prófuga "parece Stornelli, declara su inocencia y no se presenta"

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas Rodríguez en el barrio porteño de Barracas, crimen por el que hay detenidos tres policías de la Ciudad , se refirió a las declaraciones de Lorena Miño, la efectivo acusada de encubrir el crimen del adolescente, y lo comparó con la situación del fiscal Carlos Stornelli, acusado por presunta extorsión en la causa Cuadernos.

"Es el testimonio de Stornelli, que declara su inocencia pero no se presenta. Es típico de las personas que no afrontan su situación", comenzó diciendo el letrado en una entrevista que brindó a El Destape Radio, luego de que la mujer difundiera un video a través de la red social Twitter donde contó llorando que "no tiene nada que ver" y lamentaba la muerte del joven.

Crimen de Lucas González: la policía prófuga dijo "no tener nada que ver" con el asesinato

"Si la palabra es 'prófuga', ella está rodeada. En breve si no se entrega, la van a detener", continuó Dalbón, quien señaló que Miño "es parte de la segunda etapa de lo que fue el asesinato de Lucas", en la cual desde la comisaría habrían encubierto lo sucedido "para manifestarlo como un enfrentamiento, con la colocación del arma en el coche de los chicos".

En ese sentido, el también abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo “nadie va a acompañar de la mano a los asesinos a una prisión perpetua” y que a raíz del caso se van a descubrir "todos los negocios, todas las patrullas de este tipo, todas las recaudaciones, lo que hicieron en los últimos días” de los efectivos. “Yo creo que va a ser un antes y un después, vamos a dar vuelta la comisaría”, afirmó.

Lucas Rodríguez jugaba en las inferiores de Barracas Central.

"La vamos a dar vuelta la comisaría, no vamos a parar hasta tener a todos los policías involucrados en el asesinato de Lucas y el encubrimiento", subrayó. Sobre esa línea, indicó que “Miño va a declarar como arrepentida para mejorar su situación procesal”, como también podrían hacerlo otros integrantes de la fuerza.

Por otro lado, Dalbón dijo que la familia está conforme con la actuación del fiscal Leonel Barbella y recordó la denuncia que realizó contra el juez de Menores Alejandro Cilleruelo. "Dijo que los chicos eran delincuentes y a los policías los dejó en libertad. Esperamos que lo destituyan", manifestó.

Detienen a otros seis policías por encubrir el homicidio de Lucas

"Al actual juez, Martín del Viso, también lo vamos a denunciar si no se apura, si no trabaja como corresponde", advirtió. "Fue un hecho trágico y deleznable, no vamos a permitir que esté dando vuelta a ver qué hace, esperando la llamada de algún Don Corleone", agregó.

“Tenemos nueve policías detenidos, entre ellos, comisarios. Queremos saber quién dio la orden de ponerle un arma a los chicos y encubrir el hecho", concluyó el abogado.

FP cp