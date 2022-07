Crimen del personal trainer: absolvieron a la ex pareja que llegó a juicio como la instigadora

“Esperábamos perpetua para los tres”. Esas fueron las palabras de la madre de Marcos Güenchul (32), el joven que fue asesinado en 2019 cuando salió del gimnasio en Rosario, tras escuchar la sentencia. La fiscalía había apuntado a la ex pareja de la víctima, y madre de su hija, como la instigadora del crimen, pero este miércoles el Tribunal de primera instancia decidió “absolverla por el beneficio de la duda”. Mientras que condenaron al novio de la chica y al sicario que lo ejecutó, a 20 años de prisión.

Marcos fue asesinado el 23 de julio de 2019 cuando salió del gimnasio “Progress Fitnes” cerca de las 22 horas. Maximiliano Rodrigo Panero (40) lo interceptó cuando la víctima estaba por tomar el colectivo. Lo reduce y lo hace doblar en la intercepción de las calles Mendoza y Sucre en la ciudad de Rosario. Caminan unos pasos juntos, le roba la mochila y le dispara dos veces.

Uno de los tiros dio en la cabeza de Marcos y le produjo la muerte. Mientras Panero atacaba a la víctima un Peugeot manejado por Caio Santiago Soso (34), según se determinó en el juicio, circulaba despacio por esa esquina y le sirvió de apoyo al sicario para huir luego subiéndose la auto. Todo esta secuencia quedó registrada en un video de una cámara de seguridad difundido por el Ministerio Público de la Acusación.

Marcos y Priscila tenían una hija en común.

Soso era el novio de Priscila Denoya (35), la ex pareja de Marcos con quien tenía una hija en común. Y acá se marca la diferencia entre lo que sospechaba la fiscalía y lo que finalmente resolvieron los jueces.

Es que para los fiscales Adrián Spelta y Gisela Paolicelli, Priscila fue "la instigadora" del crimen y junto a su pareja "acordaron" el asesinato de Marcos y el pago de un monto de dinero por ello. Pero los jueces de Primera Instancia Facundo Becerra, Mariano Aliau y Carlos Leiva, en mayoría, entendieron que “no había pruebas suficientes” para atribuirle ese rol (y por ende, ese delito) a Priscila.

Pero sí encontraron culpables y condenaron a 20 años de prisión a Soso y a Panero por el delito de “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por precio y por el concurso premeditado de dos o más personas”. El primero de ellos como instigador y el segundo como autor material del crimen.

"Vamos a apelar, esto estuvo preparado por los tres", dijo a los medios locales Marcela Ontiveros, madre de Marcos. "Esperábamos lo que pidió de entrada la Fiscalía, la cadena perpetua para los tres por igual. Nunca la absolución; ella siempre estuvo vinculada con Soso", sostuvo.

La mujer resaltó que “las condenas fueron muy bajas” y argumentó: “Esto fue una triangulación, esto estuvo armado preparado por los tres, y hubo una promesa de pagarle al que lo mató. Vamos a apelar. Sabemos que tenemos el derecho y lo vamos a hacer”.

"Ya tal vez debería haber entregado a Caio", declaró en el juicio la joven absuelta.

La acusada. Priscila fue detenida poco después del crimen y desde entonces estaba detenida.Al inicio del juicio ella habló ante los jueces y fue la única de los tres acusados que pidó la palabra. “Esa noche (la del crimen) estaba en casa dándole de comer a Tizi cuando llegó Caio casi descompuesto, no me dijo lo que había sucedido y me pidió que lo acompañara hasta la casa de Panero. Yo no conocía a Panero. Después cuando volvíamos en el auto me contó de la pelea y más tarde me enteré de la muerte de Marcos. Yo tal vez debería haber entregado a Caio, y tal vez mi error fue no hacerlo, pero yo estaba enamorada de él”.

“Quedó demostrado que lo que se decía era una barbaridad. Nada de lo que dijeron se pudo probar”, dijo Omar, padre de la joven absuelta luego de la resolución de los magistrados. Y apuntó contra la jueza de familia que ordenó que la hija de Priscila y Marcos haya quedado bajo el cuidado de los abuelos paternos.



“Desde el 19 de diciembre de 2019 Priscila está detenida y veía a T. (su hija con Marcos) una vez por semana porque se la llevábamos nosotros. Eso se dio hasta el 11 de agosto del 2020. Desde ahí hasta noviembre de 2021 no la vio más. Incluso, le negaron un llamado el día de la madre. En este último tiempo la volvió a ver”, detalló a Rosario 3.

Ahora quedará conocer los fundamentos de los jueces (dos a favor de la absolución y uno en contra) y si la fiscalía va a apelar esta resolución, aunque ya adelantó que tiene pensado hacerlo.

