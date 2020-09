El crimen del productor de cine y televisión que conmociona a Tandil 

La noticia generó una enorme conmoción en Tandil: Bruno Vergagni, un productor de cine y televisión que había trabajado como movilero en C5N, apareció asesinado a golpes en el interior de su departamento, ubicado en el centro de esa ciudad.

Vergagni tenía 34 años. Actualmente trabajaba como productor del Área de Medios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), aunque tenía una larga experiencia en distintas señales de TV, entre ellas Encuentro, América, ESPN y la TV Pública, según figura en su perfil de su cuenta de Instagram.



Bruno Vergagni en el Festival de Cine.

El cuerpo del joven productor fue encontrado por una amiga, que estaba preocupada porque Bruno no había respondido a sus mensajes. Lo halló tirado en el suelo, sobre un charco de sangre. Tenía golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

Los investigadores del caso detectaron un enorme revuelo en el lugar. Sospechan que habría asesinado en el marco de un robo, aunque no descartan otra hipótesis.

Durante la cuarentena aumentaron los homicidios en ocasión de robo



Un video de una cámara de seguridad de la cuadra muestra cuando dos hombres salen del edificio con un bolso en el que supuestamente se llevan distintos objetos. Siguiendo esa pista, los detectives dieron con dos sospechosos que conocían a la víctima.

Se trata de José Anriquez, de 22 años, y Juan Cruz Dante Álvarez (18), quienes fueron demorados por su presunta relación con el homicidio, según señala el diario El Eco de Tandil.

En las redes sociales, los acusados, que serán indagados en las próximas horas, aparecen en distintas fotos junto a la víctima.

El departamento donde fue asesinado (Foto: El Eco de Tandil).

El fiscal Damián Borean, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 del Departamento Judicial de Azul, pidió una serie de allanamientos. En uno de los operativos lograron secuestrar objetos que presuntamente habrían sido robados del departamento de la víctima.

En la cuenta de Facebook de Abratv, la plataforma de contenido de la Unicen en la que se desempeñaba la víctima, lo despidieron con un sentido mensaje: "Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su trabajo, buscando amor y dando amor siempre. Era muy vulnerable".

"Todas y todos, sus compañeres de trabajo y de vida sentimos un dolor muy profundo y una profunda rabia. Esta tristeza nos deja sin palabras pero no queremos silencio. Bruno no se murió, a Bruno lo mataron y no aceptamos que se naturalice esta violencia. Exigimos justicia", reclamaron desde la cuenta.

LNMC