"Nos rompió todo": un auto cruzó en rojo e hizo un desastre en una panadería de Saavedra

Un auto se incrustó este domingo en una panadería en el barrio porteño de Saavedra, luego de cruzar en rojo, impactar a otro vehículo y de allí sin control subir a la vereda hasta impactar con el frente del comercio. "Nos rompió todo, el frente que habíamos tenido que reponer hace poco, las estanterías están destruidas, nos arruinó este hombre, que parece alcoholizado, no puede ni hablar..." señaló una de las propietarias del comercio, resaltando como único hecho positivo que nadie haya resultado herido.

"Acá pasa mucha gente, pudo haber atropellado a cualquiera, por suerte recién abríamos, porque si había clientes pudo ser todavía peor", agregó la desolada comerciante, entre los restos de vidrios y facturas tirados por todos lados.

El incidente ocurrió entre en Larralde y Crámer, y fue protagonizado por un Renault Logan y un Volkswagen Polo, siendo este último el que impactó de lleno contra el comercio, dejándolo completamente destruido, con la mercadería tirada en el suelo y los vidrios, tanto del frente como de los mostradores, destrozados.

La propietaria del local, Mariela, señaló en diálogo con C5N que "el Logan estaba cruzando en verde y el Polo pasó un semáforo en rojo" y agregó: "Nosotras estábamos recién abriendo, no nos pasó nada de milagro".

"Todavía sigue alcoholizado", sostuvo en el momento la mujer sobre el conductor del Polo y añadió: "Él no quiere que revisen el auto. Quiere subirse y sacarlo, pero no lo puede tocar hasta que no lleguen de Fiscalía. Todavía no le hicieron el test de alcoholemia".

Asimismo, lamentó que se trate de la segunda vez en el mes en que su local sufre destrozos. "Hace una semana nos rompieron los cristales en un intento de un robo, y los cambiamos todos. Hacía tres días que teníamos los cristales nuevos. Ahora nos rompió todo, la única heladera que quedó sana es la del take away, el resto rompió todo. Me arruinaron. Lo único es que todos estamos bien", expresó.

Por su parte, el conductor del segundo vehículo involucrado añadió: "No estaba trabajando, iba a desayunar a una estación de servicio y me chocó. Yo venía subiendo por Crámer con la luz verde, se me acercó el auto y me golpeó de costado".

"Él cruzó en rojo, me golpeó, me hizo girar, él siguió de largo y se estrelló con la panadería", precisó el hombre, quien sostuvo que utiliza su vehículo como herramienta de trabajo y concluyó: "Según él sí tiene seguro. Le van a hacer un testo de alcoholemia porque está visiblemente tomado, pero de ser así su seguro no responde".

