Las últimas novedades del crimen que conmociona a Puerto Deseado

El jueves pasado el horror se hizo presente en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. Una mujer que paseaba por una playa fue violada y su hijo de 4 años asesinado, por al menos 2 sujetos. La policía ya tiene dos detenidos por el crimen que en las próximas horas volverán a ser indagados.

El mayor de ellos, Omar Alvarado, tiene 24 años y ya había sido arrestado el mismo día del hecho, por averiguaciones preeliminares. Al ser liberado fue a comprar un vino a un local de la zona. Cuando los identikits comenzaron a circular, alguien hizo la denuncia para que vuelva a ser detenido.

Cuando la policía fue a arrestarlo, le encontraron ropas ensangrentadas, que iban a ser peritadas, además de presentar algunas lesiones en el rostro.

También se supo que Alvarado ya había estado detenido un mes atrás, por haber intentado asesinar a su sobrino. El hecho fue denunciado por la madre del niño.

Reclamos por justicia en Puerto Deseado

El sospechoso cuenta con varios episodios de violencia, intrafamiliares y contra vecinos. Cada vez que era detenido alegaba no recordar lo sucedido, escudándose en la esquizofrenia que padece. No obstante, el juez Oldemar Villa, que entiende en la causa, adelantó que este cuadro clínico no lo convierte per sé en inimputable.

"Pudo haber tenido un brote o no en el momento del ataque, pero eso será material de investigación", expresó el juez acerca del detenido.

Alvarado será indagado en las próximas horas, al igual que un joven de 16 años que se encuentra en calidad de aprehendido. El adolescente ya declaró y aseguró que fue obligado a actuar contra su voluntad.

Por otra parte, fue hallado el teléfono celular de la mujer abusada. El aparato estaba en la playa de Cavendish y la policía pudo llegar a él tras la confesión de uno de los sospechosos ante la Justicia, según informó la agencia de noticias Télam.



Personal de la Policía de Santa Cruz realizó una inspección ocular en proximidades de la playa donde ocurrió el hecho y halló el aparato celular entre las rocas, mientras el juez de la causa Oldemar Villa se aprestaba esta mañana a ordenar el traslado del adolescente a un Centro de Detención Juvenil de Río Gallegos.

Pedidos de justicia. En las últimas horas, la comunidad de Puerto Deseado se volcó masivamente a las calles pidiendo el esclarecimiento de este hecho y de otros que azotaron a la ciudad en los últimos años. Asimismo, los vecinos realizaron una colecta de dinero para ayudar a María, la mujer violentada.

JPA / DS