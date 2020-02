Detuvieron a un sospechoso por el asesinato y violación en Puerto Deseado

Efectivos de la policía detuvieron este viernes 21 de febrero en la terminal de Caleta Olivia, en el norte de la provincia de Santa Cruz, a un sospechoso de matar al chico de cuatro años y violar a su madre en la localidad de Puerto Deseado. En tanto, el padre del niño y marido de la sobreviviente habló con los medios y pidió “justicia” ante el atroz ataque contra sus familiares.

“Ella está lúcida, me habló, pero está muy lastimada. Todavía estoy bloqueado, nunca me pasó algo así, no tengo palabras para explicar esto. Es como un sueño”, afirmó Celso desde Rosario de la Frontera, Salta, de donde es oriundo. Según informó, pudo comunicarse con su mujer, aunque ellano pudo hablar de lo que sucedió. "No se puede contener. Solo podía decir 'mi bebé, mi bebé'", detalló.

La sobreviviente, cuya identidad no trascendió, salió a caminar con su hijo este jueves por la playa Cavendish de Puerto Deseado, a un kilómetro del centro, y dos personas los amenazaron con un arma blanca y se los llevaron a una zona rocosa en La Cueva de los Leones. En ese lugar, mientras uno abusaba sexualmente de la ella, el otro retuvo a su pequeño hijo con un cuchillo en el cuello, luego lo mató y lo arrojó por un acantilado.

Según informaron los medios locales, la mujer se encontraba en la provincia patagónica junto a su nene para visitar a su hijo mayor que reside en esa localidad. Fue él el primero en enterarse de los hechos. “Anoche como a las 21 me avisó mi hijo que está allá. Ocurrió ayer más o menos a las tres de la tarde”, contó Celso en declaraciones al canal de noticias TN.

Ya hay tres detenidos por la violación en manada de una joven en Misiones

“Él se fue a trabajar. La policía lo fue a buscar al trabajo y le avisaron que había una señora que estaba en el hospital. No quiso contarme mucho. Me dijo ‘papá vení, que te vas a enterar’”, relató sobre cómo se enteraron de la noticia. En este marco, Celso aseguró pidió ayuda porque “no tiene los medios para viajar” hasta Santa Cruz.

“Estoy viendo (de conseguir) alguna ayuda”, recalcó, y afirmó que hasta el momento no tiene más información. “Estaba esperando a ver si alguien me llama de la policía, pero nadie lo hizo. No tengo más información. Pido que, por favor, se haga justicia porque sino no voy a poder vivir en paz. A los jueces: hagan justicia”, suplicó.

Otro de los que habló sobre lo que pasó este jueves en Santa Cruz es el cuñado de Celso. “Hablé con mi sobrino y me comentó muy poco. Tampoco quise hacerle muchas preguntas. Él está llevando una de la peores parte al estar allá. No tenemos familia en Santa Cruz y él está llevando solo todo esto”, contó. “No hemos conseguido respuesta para que mi hermano viaje. Nosotros no somos de una clase, somos de clase baja y los recursos son pocos”, explicó.

Dos jugadores de Huracán acusados de violación

De acuerdo a testimonios recientes, las primeras personas que auxiliaron a la víctima tras el ataque fueron un matrimonio. Según se supo, la mujer se habría hecho la muerta para poder escapar. Luego, huyó y dio con las dos personas que la auxiliaron y llamaron a la policía. Hasta ese momento, la sobreviviente no sabía qué había pasado con su hijo ya que tras violarla los dos sujetos se lo llevaron.

El pequeño fue hallado poco después en un acantilado a dos kilómetros del centro de la ciudad. Este viernes, el rastrillaje y el operativo de búsqueda de los homicidas y violadores continuaba. En la mañana también se comenzó a practicar la autopsia al nene.

AB/FeL