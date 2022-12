Desde el viernes por la noche no se sabe nada de Lautaro Morello, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26. Los jóvenes desaparecieron luego de salir a festejar el triunfo de la Selección frente a Países Bajos. El sábado se encontró el auto que conducían incinerado y al día siguiente se hallaron dos cadáveres carbonizados en un vehículo robado.

Según le dijo la madre de Morello a la policía, ambos fueron vistos por última vez el pasado viernes 9 de diciembre en Bosques, Florencio Varela, cuando se fueron en un auto BMW color azul perteneciente a Escalante para festejar en un boliche la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Además, los investigadores indicaron que se pudo establecer un último contacto con ellos a las 22:30 de esa noche.

Misterio en el conurbano: hay 4 desaparecidos, 2 cuerpos carbonizados y convocaron a las familias

Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, se encontró el BMW incinerado a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto, pero no había rastros de los jóvenes. Según contó Romina Escalante, hermana mayor de Lucas, a Clarín, los adolescentes están siendo buscados "cerca del auto". Asimismo, protestó ante la falta de evidencia que ayude a conocer el paradero de su hermano. "Seguimos sin saber nada y ya van cuatro días", argumentó.

El hallazgo de dos cuerpos

El vehículo en que se hallaron los cuerpos era robado.

Un día después, el domingo 11 de diciembre, se hallaron dos cuerpos dentro de un vehículo en la localidad bonaerense de Guernica. Los cadáveres estaban en el interior de un utilitario Renault Berlingo incendiado, frenado en un descampado situado en Néstor Kirchner y la ruta 16.

Según fuentes policiales, por el momento no se había podido establecer el sexo de las víctimas debido al mal estado de los cuerpos. Además, señalaron que el coche incendiado había sido robado en la localidad de Villa Luzuriaga, el pasado mes de abril.

Encuentran dos cuerpos carbonizados: investigan si son los jóvenes desaparecidos tras festejar el triunfo de Argentina

La Justicia convocó a los familiares de los jóvenes para determinar si podían identificar a los cuerpos y les preguntaron si los adolescentes tenían brackets, alguna fractura o prótesis dentales como para tratar de buscar cualquier indicio que les permitiera descubrir la identidad de los restos en una etapa previa a las pericias dentales.

En diálogo con Télam, Estefanía Nataly Morello, la mamá de Lautaro, dijo que la aparición de los cadáveres le "destrozó el corazón", pero que después le aclararon "que tenían bracket y ellos no tenían”. Además, contó en medios televisivos que llamaron a su hermana "por WhatsApp y le preguntaron si era la hermana de Lautaro y de atrás se escuchaba alguien que tenía la boca tapada”.

“Si alguien lo tiene a mi hijo que me lo devuelva, es un nene que va al colegio, que lava autos en mi casa, que me dice 'mamá estoy acá o allá', hablo con mi hijo todo el tiempo, no puede pasar esto”, detalló. Además, comentó que "no quería que Lautaro se juntara con Lucas porque Lucas manejaba su auto fuerte y yo toda la vida cuidé a mi hijo". Fue ella misma quien denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela el viernes a las 23:30.

La posible identidad de los cuerpos

Diego Segura (der) y Silvio Vitullo (izq) fueron vistos por última vez en la mañana del sábado.

Además de Lautaro y Lucas, también desaparecieron Diego Segura, de 30 años, y Silvio Vitullo, de 40. Los dos mecánicos fueron vistos por última vez cuando iban a trabajar en la mañana del sábado pasado en Burzaco. Sus familiares fueron convocados a la fiscalía para determinar si pueden identificar anillos encontrados en los cuerpos carbonizados, ya que los parientes de Morello y Escalante señalaron que ellos no usaban ese tipo de alianzas. Además, la primera hipótesis de los investigadores es que los cuerpos en Guernica pertenecen a dos personas de entre 30 y 35 años, lo que se corresponde con la edad de los hombres.

"Fue un alivio descartar que los cuerpos no eran de ellos, pero seguimos sin saber nada y ya van cuatro días", afirmó Romina. "No tenemos ninguna confirmación de nada, no hay ninguna pista firme que nosotros digamos, 'ah, sí, puede haber pasado esto'. Nada. Nadie nos dice nada".

La investigación está a cargo de la comisaría Florencio Varela 4ta. de Bosques y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 de Florencio Varela, a cargo de Mariana Dongiovanni.

En tanto, el hallazgo de la utilitaria incendiada, con pedido de secuestro por robo desde enero pasado en Villa Luzuriga, en Presidente Perón, la encabeza el fiscal Álvaro Garganta, de la UFI número 11 de La Plata.

