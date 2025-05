“Es perturbador”: el exmarido de Cirio contó cómo vive en la cárcel

Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, Elías Piccirillo rompió el silencio y negó de forma categórica haber tenido participación en la presunta causa armada contra el financista de criptomonedas Francisco Hauque. El empresario, actualmente privado de su libertad, se refirió a su situación como una “pesadilla” y dijo estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Nunca me imaginé estar en una situación así. Esto es psicológicamente perturbador, no se lo deseo a nadie”, expresó en declaraciones al canal A24. Piccirillo está acusado de haber sido el autor intelectual de un operativo ilegal en el que, según la hipótesis judicial, se habrían plantado drogas y un arma en un operativo policial en el que fue detenido Hauque, en el barrio porteño de Recoleta, con la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde su celda en el Módulo 1, conocido como “El Codo”, Piccirillo insistió en su inocencia: “Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar”, dijo, y agregó que está dispuesto a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos y limpiar su nombre. Además, defendió con firmeza a su abogado defensor, Fernando Sicilia, asegurando: “El doctor Sicilia está dejando la vida en esta causa. Confío plenamente en él”.

En medio del avance de la causa, Piccirillo también desmintió versiones que vinculaban a Jesica Cirio o a Martín Insaurralde con el financiamiento de su defensa legal. Aclaró que su relación con Cirio fue personal y privada, y que en su momento habían considerado realizar un tratamiento de fertilización asistida. “Habíamos pensado en eso como un proyecto compartido. Pero es algo privado, les pido que no inventen cosas”, afirmó, evitando pronunciarse sobre Insaurralde, con quien Cirio tiene una hija.

El empresario permanece detenido en condiciones estrictas, sin beneficios y bajo vigilancia permanente. En ese contexto, afirma que pasa sus días escribiendo, rezando y reflexionando mientras espera que el proceso judicial avance.

A principios de mes, recibió un nuevo revés judicial: el tribunal rechazó su pedido de prisión domiciliaria al considerar que aún existen riesgos procesales. Ya antes se le había negado la excarcelación y fue embargado por 100 millones de pesos.

El expediente judicial también involucra a siete efectivos de la Policía de la Ciudad y a un exagente de la Policía Federal, todos ellos acusados de haber participado en el operativo donde se hallaron drogas y un arma en el vehículo de Hauque.

Por su parte, Jesica Cirio también habló públicamente sobre la situación de su expareja. En un mensaje enviado a la periodista Marina Calabró, la modelo aseguró: “La salud mental de él está cada vez peor. Al abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía, no es real”. Además, reafirmó que había tenido intenciones de formar una familia con Piccirillo, pero que los hechos la llevaron a poner fin al vínculo: “Era parte de nuestra intimidad... decidí no seguir ni con ese plan ni con la relación”.