Escándalo Burlando: un asesino de Cabezas lo custodió durante el spot

La presencia de José Luis Auge en el spot de campaña de Fernando Burlando desató un verdadero escándalo. El asesino de José Luis Cabezas, el reportero gráfico de la Revista Noticias que fue asesinado en Pinamar en enero de 1997, no solo aparece abrazado al mediático abogado sino que además lo habría acompañado y custodiado durante la filmación realizada en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata.

Burlando anunció hace unas semanas su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y poco después se conoció su primer video publicitario, una grabación de 42 segundos de duración en la que el letrado aparece en musculosa y ojotas recorriendo el barrio y abrazándose con varios vecinos, entre ellos Auge.

“Me costó dos tanques de nafta porque lo hice con un amigo”, reconoció Burlando primero, antes de que trascendiera la presencia de uno de los integrantes de la temible banda de Los Horneros en la filmación. Luego, cuando estalló el escándalo, dio una versión distinta de la producción del video y aseguró que tiene una “empresa atrás” que se encargó de la edición y que “había mucha gente”.

“A partir de mi idea de hacer política, armamos un grupo que hizo el video. Yo llegué a Los Hornos. Y lo que nos pasa cada vez que aparezco en un lugar, es que genera cierta curiosidad en la gente. Entonces, había quinientas personas alrededor mío. Si me preguntás si evalué quién se sacó una foto conmigo, te digo que no”, explicó el abogado en una entrevista con Radio Diez.

Auge vivió siempre en esa zona, como muchos de sus familiares más cercanos. Solo se ausentó entre los años 1997 y 2004, cuando estuvo preso por el caso Cabezas.

En el año 2000, el homicida fue condenado a prisión perpetua, pero gracias a un fallo del Tribunal de Casación bonaerense le redujeron la condena a 18 años y le permitieron obtener la libertad condicional por el beneficio de la derogada “Ley del 2x1”, que permitía computar doble el período de prisión luego del segundo año de detención, mientras la condena no estuviera firme.

Burlando, que se encargó de su defensa junto a Martín Cerolini, fue el que precisamente pagó la fianza de 20 mil pesos que fijó la Justicia como condición para que Auge pudiera salir de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, donde se encontraba detenido.

Desde entonces, el “hornero” mantuvo un perfil bajo y alejado del delito. Sin embargo, en diciembre del año pasado su nombre volvió a aparecer en las páginas policiales cuando fue demorado por la Policía Bonaerense en la ciudad de Berisso.

Sobre Auge pesaba un viejo pedido de captura emitido por el Juzgado Correccional de Dolores en el año 2006 por un supuesto incumplimiento en las condiciones de su libertad condicional. Pocas horas después recuperó la libertad y regresó a Los Hornos.

Cercanos. Aunque al principio lo negó, Burlando siempre supo que entre los vecinos del spot se encontraba José Luis Auge. Básicamente, porque el asesino del fotógrafo es uno de los referentes de la barriada, y porque además lo defendió en el histórico juicio realizado en la ciudad de Dolores.

Según pudo saber PERFIL, el homicida se habría encargado de reunir a los vecinos y garantizar la seguridad del abogado y sus acompañantes en el asentamiento de Los Hornos, como hacen los punteros o referentes barriales cada vez que ingresan dirigentes políticos o personas ajenas a un barrio de difícil acceso.

De hecho, Burlando reconoció públicamente que sabía que podía estar “gente vinculada a la causa Cabezas”. “No soy un provocador –señaló–, y si a Gladys le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video”.

Gladys es la hermana del fotógrafo asesinado y la aparición de Auge en el video de campaña la afectó muchísimo. “Estoy tan triste, pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho”, aseguró.

Consultado por sus palabras, el abogado respondió que no hizo nada malo. “¿Disculparme? Yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video”, señaló.

Más repudios. La aparición de Auge en el spot también recibió duras críticas de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).

En un comunicado que difundieron desde la cuenta de Instagram, repudiaron la exhibición del asesino como “parte de la campaña proselitista de Fernando Burlando”.

“La condena judicial fue ejemplar, pero limitada a los ejecutores y efímera. En todo, estuvo Burlando. Durante años, no descansó en asistir a sus pupilos para que gozaran de todas las garantías retaceadas a cualquier condenado, y lograran una libertad temprana con rápidos pases de magia procesal”, señalaron sobre la participación del letrado en el proceso judicial.

Acerca del polémico video destacaron que “el doctor Burlando, entusiasmado con su carrera política, ha hecho un spot de campaña en un barrio, y la sombra ominosa de uno de Los Horneros lo ha acompañado. Parecería grotesco si no fuera infame. Argra no pretende venganza ni hace sonar los tambores de la cancelación. Allá ellos. Solo deseamos que, a la hora de votar, el pueblo no olvide”.

Las insólitas respuestas sobre Auge

Fernando Burlando es un abogado que sabe cómo manejarse con los medios. En una entrevista que brindó este viernes para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), respondió con evasivas la pregunta más obvia.

—En una parte del spot, aparece José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas, ¿podría confirmarnos esto?

—Ese caso fue hace muchos años. Así como visité este lugar, fui a otros asentamientos. Se acerca gente de todo tipo, es la realidad argentina, nos guste o no. No soy autoridad para cancelar a nadie, ni siquiera para juzgar.

—¿Entonces la persona con la que se abraza es José Luis Auge?

—No lo chequeé, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes.

—¿O sea que usted no lo reconoció?

—Abrazo la verdad y la ética. Yo lo único que hago es trabajar. Y lo mío, como abogado, es defender técnicamente a la gente.

—Entiendo, todas las personas tienen derecho a defensa. ¿En retrospectiva se arrepiente de haber defendido a los asesinos de Cabezas?

—No, no estoy arrepentido. Lo que traté siempre de hacer fue un trabajo técnico, aunque era muy joven en aquel momento que defendí a los acusados que menciona. Tendría poco más de 30 años. De todas maneras, hace varios años estaba en el Poder Judicial, desde los 18 años, cuando ingresé, gracias a mi padre, en el juzgado del doctor Peralta Calvo, quien falleció hace algunos días. Amo esta profesión, aunque se la critique mucho.