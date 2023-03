Fernando Burlando lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y arrancó la campaña con un llamativo spot en el que aparece en ojotas, bermuda y musculosa mientras recorre un barrio popular, elogia a una familia e interactúa con los vecinos.

"Siguen apostando a la decencia, a la educación y tienen mucha calidez y material humano para salir adelante. Solamente hay que proponérselo", manifestó el reconocido abogado durante el video de unos 40 segundos en el que dejó de lado su habitual traje formal.

Además, el letrado cerró el spot con un eslogan que hace una pequeña referencia a su profesión: "Es hora de defender la provincia".

Con este anuncio, Burlando oficializó su intención de ser candidato a gobernador de PBA, la cual había comunicado una vez finalizado el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el que representó a los padres de la víctima.

Asimismo, confirmó que en las elecciones competirá en soledad por el Movimiento de Integración Federal, el cual aún no cuenta con una estructura política definida. En este sentido, descartó sumarse a un espacio ya consolidado.

"Llegó el momento de participar. Y nosotros nos quedamos acá criticando en la comodidad del aire acondicionado. Somos cómplices. No nos gusta cómo manejan el destino del país, no nos gusta la guerra que le hicieron al campo. Yo no soy cómplice de eso", manifestó el abogado en un fragmento de entrevista que compartió en su cuenta de Instagram.

En esta misma línea, agregó: "¿Vale la pena meterse en este lío? Por lo menos lo intento. Yo pensé que hacía todo bien pagando mis impuestos, y me equivoqué. No basta. Hay que involucrarse, hay que hacer política".

"La política no es de toda esa gente que vemos fracasar todos los años y que los tenemos que votar de nuevo. La política es de todos, es del pueblo", concluyó Burlando e hizo un llamado a participar y "asumir el protagonismo de cambio que merece la provincia".

AS./fl