Spot electoral sin Cristina y asado con intendentes: Alberto no se baja de la reelección

El presidente Alberto Fernández quiere ir por la reelección. A pesar de tener un gobierno fragmentado, con un liderazgo que no alcanza a todos los ministerios, sin diálogo con la vicepresidenta y cruzando los dedos para que el titular de Economía, Sergio Massa, logre un descenso sostenido de la inflación, está convencido que tiene chances de un nuevo mandato.



Si bien dejó de decirlo públicamente -cuando lo hizo en mayo desde España recibió todo tipo de críticas internas- Alberto decidió comenzar el año con un spot electoral, la convocatoria al congreso del PJ y un asado con intendentes para "ordenar las listas". Un funcionario que trabaja en el día a día de su agenda reconoció a PERFIL que "está con otro humor. Si la economía se acomoda, ¿por qué no puede pensar en ser reelecto? ¿Quién le va a quitar ese derecho, el dedo de Cristina?".



El video de Alberto comienza con una referencia de Mauricio Macri: “Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”, dice el ex presidente de Cambiemos, ante la mirada de reprobación del actual mandatario. También critica a la Justicia y añade: “Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos". En ningún momento aparece Cristina, ni nadie referenciado con el kirchnerismo o La Cámpora.

Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos. pic.twitter.com/p9g6dJ9jHi — Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2023



Asado. Tras el acto en Exaltación de la Cruz, Alberto decidió "comenzar a ordenar" listas y compartió un almuerzo con un grupo de intendentes de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron los intendentes Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Federico Achával (Pilar), Ricardo Alessandro (Salto) y Ramon Salazar (San Pedro); los jefes comunales interinos Carlos Ramil (Escobar), Ariel Ríos (Zárate) y Pablo Pino (Colón), entre otros. También participaron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.



Lo cierto es que el asado no tuvo repercusión en otros sectores del Frente de Todos (FDT). Ante la consulta de este medio, dirigentes bonaerenses que no asistieron dejaron en claro que "es parte de lo que se hace en política en un año electora: Rosca". Además, un dirigente del kirchnerismo recordó que "la mesa política que tantas veces propuso, nunca se cumplió. Habrá que ver si ahora cambia, pero los indicios son negativos".



Lapicera. Lo concreto es que todos miran el Congreso Nacional del PJ. Alberto dejó en claro que quiere realizarlo el 24 de febrero, una fecha histórica porque ese día se cumplirán 77 años del primer triunfo electoral del peronismo. Por ahora no se oficializó, aunque en Casa Rosada descartan que es una cuestión de tiempo. "Querían reunión general, es lo que estamos convocando", apuntó un operador con oficina en Balcarce 50.

