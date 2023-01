Campaña electoral 2023

“Vamos a empezar este programa con lo que ya es una campaña electoral lanzada en este 2023”, introdujo Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del jueves 12 de enero del 2023.

“La ciudad de Mar del Plata es la elegida por los candidatos para comenzar su campaña. Hace poco también pasó muy cerca de esa ciudad Alberto Fernández, que recibió a varios intendentes del Partido Justicialista que fueron a solidarizarse con su pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia”, expresó la conductora.

“Ayer se conoció un spot, con bastantes lugares comunes, que abre el interrogante sobre si este es el lanzamiento de campaña de Alberto Fernández”, agregó Nuria Am.

“En el spot, el Presidente habla de un país que tiene la mejor educación de todo el continente, título que Argentina se ganó mucho antes de su llegada, y bastante deterioro hubo en la educación, no solo durante el gobierno de Fernández, sino en los sucesivos gobiernos”, analizó Nuria.

“Habló de la Argentina de los premios Nobel, que por supuesto son un orgullo, pero tampoco tienen nada que ver con la gestión de Alberto Fernández. También se refirió a la justicia social y expresó su negativa a las ‘reuniones sociales’, haciendo alusión a las reuniones que se conocieron en Lago Escondido”, prosiguió el análisis.

“En el spot, Alberto pone como su máximo rival a Mauricio Macri, estrategia muy usada por el kirchnerismo desde su primera candidatura presidencial”, expresó la periodista.

Jorge Elías, analista internacional, aportó también su interpretación del spot del Presidente.

“Si se mide el pulso del país, hay un desánimo general, más allá de los logros obtenidos, porque efectivamente en Argentina tenemos mucho de lo que enorgullecernos. Pero el día a día muestra que hay una mezquindad política, entre coaliciones que están más enfrentadas entre sí que concentradas en cualquier otra cosa”, analizó.

“El discurso del Presidente se centra en criticar a Macri, a tres años de haber concluido su mandato. Se enfoca en lo heredado, que efectivamente no fue bueno, pero eso no significa que no se puedan curar las heridas, alzar la frente y seguir adelante”, destacó Elías.

“Como ejemplo de la polarización que mencionamos, el canciller argentino comparó a Macri con Bolsonaro y Donald Trump, en el marco del intento de golpe de Estado en Brasil por parte de seguidores bolsonaristas", agregó el analista.

"Bolsonaro y Donald Trump no aceptaron la derrota y repartieron prácticas antidemocráticas en todo el mundo, lo que es incomparable con Macri, te pueda gustar o no su gestión. Es llevar el barro interno a la política internacional”, enfatizó el periodista.

Y finalizó agregando que “todo mensaje de un presidente, también se toma como un mensaje hacia el mundo. Con este spot, el Presidente expresa que tenemos una rosca interna que, de parte del Gobierno, tiene un sólo denominador: Mauricio Macri. Pero pegarle a Macri no soluciona ningún problema de los argentinos, es como ver el futuro con el espejo retrovisor”.

