Fernando Burlando explicó por qué aparece un asesino de Cabezas en su spot de campaña

El abogado Fernando Burlando admitió Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que uno de los vecinos de la villa en donde filmó su spot de campaña con vista a una candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires no es un vecino tomado al azar, sino que se trata de José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, a quien defendió.

Burlando, que en el spot de campaña recorre un barrio pobre con ropas de indigente aclaró que “no chequeé si es Luis Auge el aparece en la filmación”, a pesar de darle un abrazo y de haber sido Auge su cliente durante años.

“Cuando defendí a los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas yo era muy chico. De todos modos no estoy arrepentido de haber defendidos a los asesinos”, agregó Burlando.

En los últimos días lanzó un spot en donde visitó un barrio humilde con una vestimenta muy sencilla, ¿qué opina del rebote que generó su video?

Respeto mucho la libertad de expresión. A esta altura de la vida, encarar el mundo de la política es un desafío muy importante, yo gozaba de tranquilidad. Incluso tengo una nueva integrante en la familia que demanda tiempo

La crítica no me preocupa, no es un spot, es un video casero. No es algo que estamos acostumbrados a ver en la política. Es algo muy a pulmón, el gasto que tuvimos en la campaña en estas primeras dos semanas es igual a uno o dos tanques de nafta. Queremos demostrar que la austeridad puede estar presente incluso en las campañas, no sólo en la función.

Escándalo: Fernando Burlando con uno de los asesinos de Cabezas en su spot

En una parte del spot, aparece José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas, ¿podría confirmarnos esto?

Ese caso fue hace muchos años. Así como visité este lugar, fui a otros asentamientos. Se acerca gente de todo tipo, es la realidad argentina, nos guste o nos guste.

No soy autoridad para cancelar a nadie, ni siquiera para juzgar.

Juan Gonzalez (JG): ¿Entonces la persona con la que se abraza es José Luis Auge?

No lo chequee. Pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no.

Yo no soy el que edita el video, pero no soy quién debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes.

Las fotos más emblemáticas de José Luis Cabezas, a 26 años del crimen

¿O sea que usted no lo reconoció?

Abrazo la verdad y la ética. Si critican a la gente que se dedica a trabajar, el mío es defender técnicamente gente.

Entiendo, todas las personas tienen derechos a defensa. ¿En retrospectiva se arrepiente de haber defendido a los asesinos de Cabezas?

No, no estoy arrepentido. Lo que traté siempre de hacer fue un trabajo técnico, aunque era muy joven. De todas maneras hace varios años estaba en el Poder Judicial, desde los 18 años.

Lo que no se conoce es que establecí una relación muy humana con los papás de José Luis Cabezas. En ese momento estaban detenidas 6 ó 7 personas inocentes, de las que nadie habla.

Nota en desarrollo