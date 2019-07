Estafa: un hombre fallecido en 2002 se jubiló en 2016 y votó en 2017

Un hombre que falleció en 2002 en la localidad bonaerense de Florencio Varela cobró una jubilación durante los últimos dos años e incluso votó en las elecciones de 2015 y 2017 en una escuela de Moreno. La irregularidad fue denunciada por la familia del fallecido al descubrir que una persona, con el mismo nombre y DNI, se hacía pasar por él y figuraba activo tanto en los registros de Anses como en el padrón electoral.

Ramón Antonio Fernández tenía 51 años cuando murió en 2002, luego de permanecer internado dos meses en el Hospital Mi Pueblo con una hemiplejia severa, a consecuencia de un derrame cerebral que desencadenó en un paro cardiorespiratorio. Al momento del fallecimiento, los familiares del hombre lo velaron en su casa por carecer de recursos y luego lo enterraron en el Cementerio de Florencio Varela, según consignó el periodista Nahuel Molina de Diario Popular.

En declaraciones al mencionado medio, Celeste Fernández. hija del hombre, detalló: "En 2016, cuando mi papá hubiera cumplido 65 años y habría alcanzado la edad jubilatoria, le enviaron a mi mamá desde la Comisaría 4ta. de Bosques una extraña citación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). No estaba claro el pedido, pero tenía que llevar a la seccional copias certificadas del acta de defunción, acta de matrimonio y partida de nacimiento y DNI de todos sus hijos". Y agregó: "Le habían advertido que si no lo hacía podía ir presa".

Ante esto, la mujer quiso contactar a familiares de su padre que podrían estar vivos en su provincia natal, Tucumán."A través de las redes sociales me contacté con una organización que ayuda a las personas a ubicar a familiares desconocidos. Me sorprendí cuando, desde esa entidad, me avisaron que mi papá estaba vivo, que estaba afiliado al PAMI y que en 2015 había realizado un trámite en la AFIP", contó.

Fue por esto que la familiar se puso a investigar las causas de estas irregularidades, y precisó: "Descubrí que la persona que había robado los datos de mi papá inició el trámite de la jubilación por medio de una moratoria, en una sede de Anses en Luján. Después, me enteré que desde 2016 venía cobrando por esa jubilación en un banco en Moreno y que había votado en las últimas dos elecciones".

Ante la justicia. Tanto Celeste como su madre Margarita Gómez, y viuda de Ramón, decidieron presentarse en una oficina de ANSES y llevaron un acta de defunción actualizada lograron dar de baja la jubilación. "Ahora me meto con el CUIT de mi papá y ya no sale la fecha de cobro, figura que no tiene beneficio", reveló. Pese a ello, el fallecido "todavía figura en el padrón electoral" y "está habilitado para votar en las PASO".

Modus Operandi. Una abogada con la que se contactó la mujer tras presentar una denuncia en la fiscalía de Quilmes le explicó que hay una red de personas que se encargar de realizar estos hechos ilegales. "Me dijo que hay una mafia que se dedica a revivir a los muertos para estafar al Estado. Toda mi familia está convulsionada, queremos que se esclarezca esta situación", completó.

Por su parte Gómez hizo referencia a las complicaciones que le trajo el robo de datos, al punto tal de que le niegan desde hace años percibir una pensión por su marido. "El trámite está demorado y cada vez que reclamamos nos atienden mal", concluyó.

