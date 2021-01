La extraña muerte del financista: hallaron cartas de despedida en el departamento

El resultado de la operación de autopsia al cuerpo del financista Exequiel Mercado Zuliani, hallado sin vida este jueves 21 de enero en su departamento de Puerto Madero, será clave para el futuro de la investigación. Es que todo indicaría que el joven de 34 años se suicidó, aunque su controvertido perfil y algunos datos obtenidos en las últimas horas, podrían darle un giro a la causa.

En principio, se presume que Mercado Zuliani murió ahorcado. El cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que hace suponer que no fue forzado a colgarse. Además, los investigadores hallaron en el lugar cartas manuscritas de despedida, que están siendo analizadas por especialistas para determinar si efectivamente son de su autoría.

Mientras tanto, los detectives buscan reconstruir cómo fueron sus últimas horas. ¿Estaba deprimido? ¿Tenía antecedentes suicidas? ¿Había recibido amenazas? ¿Tenía problemas económicos?

El Complejo La Porteña, donde fue hallado el cuerpo sin vida del financista.

Antes de morir, Mercado Zuliani estuvo acompañado por un amigo, que fue quien lo encontró sin vida en el baño del departamento 1ª E del Complejo La Porteña, ubicado en Martha Salotti al 400. Y el que dio aviso al 911. Ese amigo se llama Roberto Carlos Castaño y tiene 41 años.

Según las fuentes consultadas, Castaño les contó a los agentes de Prefectura, que llegaron al lugar junto a personal del SAME, que minutos antes estaban "bebiendo algo" hasta que en un momento el financista entró al baño. Como no salía comenzó a llamarlo y, al no obtener respuesta, decidió golpear la puerta. Cuando finalmente entró, se encontró con el cuerpo del financista ahorcado en la ducha.

En la escena, el fiscal Eduardo Rosende, a cargo de la investigación, dispuso la inmediata preservación del lugar y la prohibición del ingreso de terceros. Según las fuentes, los investigadores secuestraron del interior del departamento algunas valijas y todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos.

Desde la fiscalía señalaron que "se trata de un hecho reciente sobre el cual todavía no se puede tener información suficiente como para efectuar conclusiones y, en consecuencia, hasta no contar con ella, no se brindarán más detalles".

Exequiel Zuliani tenía 34 años y era riojano.



Por eso, esperan que la operación de autopsia, que podría conocerse hoy, arroje resultados certeros. En especial de la causa y la hora de la muerte.

Otro punto importante para avanzar en la investigación está relacionado con el análisis de las cámaras de seguridad del complejo y sus alrededores. Los detectives quieren saber si ingresaron más personas al departamento o si hubo movimientos extraños en las últimas horas.

Mercado Zuliani era operador bursátil y financista, pero había sido denunciado por estafas. En redes sociales advirtieron que la víctima, junto a sus padres, estafaba a gente de todo el país "aprovechando la vida de lujos que siempre aparentaron tener".

CP