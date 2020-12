El femicida de las 113 puñaladas tiene novia nueva y planea mudarse a Córdoba

Fabián Tablado (44) espera en la comisaría 2ª de Tigre su nuevo destino. Lo van a trasladar a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero todavía no se sabe donde porque no hay cupo. Lo arrestaron este miércoles 16 de diciembre por el delito de "desobediencia reiterada" y podría pasar un año más en prisión.

El fiscal de Violencia de Género de Tigre, Diego Callegari, lo interrogó para conocer su versión sobre las restricciones perimetrales que violó al salir con sus hijas y pasar, además, a 150 metros del lugar de trabajo del padre de su víctima.

En su descargo, el femicida de las 113 puñaladas aseguró que tiene “una excelente relación con la madre de las nenas”, que todos los lunes les pasa 3.000 pesos semanales y que el 19 de octubre el encuentro con sus hijas se dio de común acuerdo. Además, señaló que en las cuatro notificaciones que recibió del Juzgado de Familia 2 de Tigre, en los primeros días de marzo, “figuraban los domicilios reales del señor Aló” pero que “en ninguna” estaba “el laboral”.

Fabián Tablado salió a pasear con sus hijas sin permiso judicial.

Tablado también se explayó sobre su nueva vida y reveló que tiene novia nueva y que su idea es irse a vivir con ella a la provincia de Córdoba. “En el proceso de rehacer mi vida, estoy en pareja. Ella es de Córdoba y yo iría a vivir con los padres de ella en el partido de Bell Ville”, contó, según el testimonio al que accedió la agencia Télam.

Enclitofilia

En la cárcel, el femicida recibía decenas de cartas de mujeres que le escribían con la intención de conocerlo. Estuvo preso desde mayo de 1996 hasta febrero de 2020. Esa peligrosa e incompresible atracción por los asesinos se la conoce como enclitofilia. El caso de Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, es paradigmático: mató a un centenar de chicas universitarias y llegó a tener un grupo de seguidoras que lo aclamaba en el juicio.

El femicida de las 113 puñaladas nunca estuvo solo. Al poco tiempo de ingresar a prisión se enamoró de una joven maestra jardinera con la que finalmente se terminó casando en el penal de Magdalena, en 2007, once años después de haber asesinado a su anterior novia, Carolina Aló (17), en su casa de Tigre.

El femicida está preso en la comisaría 2ª de Tigre.

A Roxana Villarejo la conoció por correspondencia. Ella era menor de edad cuando empezó a escribirle. Al cumplir los 18, lo visitó por primera vez. Y al año de casarse tuvieron dos hijas mellizas.

"Fabián pierde los estribos y en cualquier instante puede cometer cualquier cosa", lo definió Roxana, después de denunciarlo por maltrato y amenazas en el año 2011, una causa que terminó ampliando la estadía del femicida en prisión.

Villarejo y Tablado llegaron a vivir juntos cuando el asesino logró obtener sus primeras salidas de la cárcel. Pero la relación no prosperó. Duraron apenas un mes. En el fallo, que le agregó dos años y medio más de cárcel a los 24 que ya había recibido por el crimen de Carolina Aló, se transcribieron las amenazas.

En 1996 asesinó a Carolina Aló de 113 puñaladas.

"Yo por cien pesos acá consigo un fierro (...) Vos haceme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo porque me cagás ahora y después gano yo (...) No te voy a hacer nada a vos, no te preocupes (...) Te voy a tocar donde más te duele (...) Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando acordándote de mis palabras", la intimidó Tablado desde la cárcel, según consta en la causa judicial.

En febrero pasado, el femicida volvió a salir en libertad con la promesa de portarse bien. "No hay un día que no piense en todo lo que pasó y que no me arrepiente de lo que hice", aseguró en la puerta del penal, antes de subirse a la camioneta de un familiar e intentar volver al anonimato.

Para muchos especialistas, Tablado no puede estar libre porque entienden que padece una personalidad con rasgos psicopáticos y borderline. Le aplicó 113 puñaladas a su novia de 17 años utilizando tres cuchillos distintos y un formón.