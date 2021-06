Familiares y vecinos marcharon para reclamar que aparezca Guadalupe

Familiares y vecinos de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que desapareció en San Luis el pasado 14 de junio, marcharon este lunes por la noche para pedir por su pronta aparición. Reclamaron además que la justicia federal intervenga en la causa.

“¿Dónde está Guadalupe?”,"Queremos que aparezca ya”, “No se olviden de Guadalupe”, “Te seguimos buscando”, fueron algunas de las frases que se leían en los carteles de la movilización, en la que vecinos del barrio 23 viviendas acompañaron a su papá, Eric Lucero, hasta el barrio 544, donde fue vista por última vez.

“Nada de lo que hagan me va a tranquilizar hasta que no tenga a mi hija enfrente. Siento que todavía falta, pero ellos son los profesionales y saben lo que están haciendo. Falta que aparezca Guadalupe, lo demás no me interesa”, dijo Lucero sobre la investigación, según consignó Minuto 1.

Sigue la búsqueda de Guadalupe: su papá recibió mensajes extorsivos con pedidos de dinero

“No voy a parar, no voy a descansar. Voy a hacer todas las marchas que sean necesarias para encontrar a mi hija”, agregó. “Espero que el pueblo de San Luis nos ayude, que se haga presente. Es una causa de una nena de cinco años”, dijo el papá de Guadalupe, al tiempo que pidió que “si alguien sabe algo que lo diga”.

En tanto, la madre de la nena, Yamila Cialone, se encontraba por esos momentos ampliando su declaración ante la fiscal Virginia Palacios.

Los mensajes que recibió Eric Lucero

En la marcha se reclamó la intervención de la justicia federal en la investigación. Es que el domingo, Héctor Acevedo, abogado del padre de Guadalupe, presentó el pedido formal de intervención ante tribunales federales luego de los mensajes extorsivos que recibió su defendido, en el que le pedían "dinero a cambio de la niña".

“Se le exige dinero a cambio de Guadalupe, y esto configura el delito de secuestro extorsivo, una figura que debe investigar la Justicia Federal", sostuvo el letrado a Télam. De acuerdo al mismo medio, se trata de una suma de 70 mil pesos.

"Confiamos en la Policía de la provincia y en el despliegue y esfuerzo que hacen pero cuanta más ayuda se sume para nosotros es mejor en este momento de desesperación", dijo el padre de la menor.

Guadalupe fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas, jugando en la puerta de la casa de su abuela con sus primos, primas y su hermano. Desde el comienzo de su búsqueda, son más de 150 los allanamientos que se han realizado para dar con rastros de la menor desaparecida y 290 los sectores rastrillados, que incluyen los diques Chico, Cruz de Piedra, Potrero de los Funes y La Florida.

AG CP