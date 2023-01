Fernando Burlando presentó un revelador video al final de su alegato: "Todos pegaron, todos mataron"

En su alegato final en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima, mostró nuevamente videos de los ocho acusados e hizo hincapié en el rol que tuvo cada uno de ellos en la golpiza que terminó con la vida del joven de 18 años. Ante los jueces, aseguró que "operaron en manada" y también que "todos lo mataron”, motivo por el que pide prisión perpetua para todos ellos.

En los videos en cuestión –que no son parte de la prueba incorporada al juicio– Burlando repasó una y otra vez las imágenes mientras relataba lo que se veía.

El primer video que mostró fue un registro tomado en el interior del boliche Le Brique, donde se ve cómo una persona de seguridad saca a la fuerza al acusado Máximo Thomsen, y él, mirando a sus amigos, hace el gesto con su dedo en el cuello de izquierda a derecha, en alusión a “estás muerto”, o “te voy a matar”.

Captura del video del momento en el que sacan a Thomsen del boliche y el hace el gesto de "estás muerto".

Luego, en una seguidilla de varios videos de corta duración, se mostró el trabajo que hizo un técnico informático de la querella, que resaltó con círculos de distintos colores y sus nombres a Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Matías Benicelli, para diferenciar el accionar de cada uno de ellos

También se hizo "seguimiento de trayectoria" ("motion tracking", según lo titularon) para reconstruir cómo se movieron durante los momentos del ataque alrededor de Fernando.

“Esto acredita que estaban todos juntos, que operaron en manada”, analizó el letrado ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores al repasar cómo, mientras algunos le pegaban a Fernando, otros agredían a quienes se acercaban a defenderlo. “Todos lo mataron”, dijo Burlando.

Más adelante, el abogado de la familia Báez Sosa resaltó que no se los veía moverse con dificultad, en alusión a que algunos dijeron respecto de no recordar con certeza lo sucedido por haber consumido alcohol: “Los movimientos son normales, tienen dominio de su cuerpo, nadie está en las condiciones que han pretendido posicionarse respecto del consumo de alcohol, además no han acreditado absolutamente nada de eso”, dijo.

“Si queda alguna duda, me remito a lo que dije, ver y oír para interpretar las imágenes”, reiteró Burlando con el correr de las imágenes.

Sobre el final, el abogado pidió repetir un tramo en particular en el que se escucha un fuerte golpe y también gritos de algunas personas que estaban alrededor, e hizo la acusación formal contra los ocho jóvenes: el pedido de prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía.

