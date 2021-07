Desapareció hace 48 días y ahora detienen a su esposa y el supuesto amante

La investigación por la misteriosa desaparición de Gabriel García Gurrea (45), el hombre que fue visto con vida por última vez el jueves 20 de mayo pasado en la ciudad de Bahía Blanca, dio un giro en las últimas horas con la detención de su mujer y su presunto amante.

García Gurrea desapareció hace 48 días después de discutir con su pareja, Pamela Antúnez. Si bien la mujer fue apuntada desde un primer momento por los padres de la víctima, una serie de contradicciones en sus declaraciones hicieron que el fiscal Rodolfo de Lucía pidiera en las últimas horas su detención por "falso testimonio".

La misma decisión tomó respecto de un hombre identificado como Marcelo Campetella, vecino de Antúnez y supuesto amante de la mujer. "Tanto la mujer como el hombre fueron demorados en principio por falso testimonio debido a distintas contradicciones, entre otros elementos que se llevan a cabo en el marco de la investigación", señaló un vocero policial.

Antúnez y Campetella fueron demorados por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca, encargada de realizar los rastrillajes y los operativos de búsqueda.

Las fuentes indicaron que después de las detenciones allanaron un establecimiento rural que sería propiedad de Campetella, en busca de indicios que puedan servir para dar con el paradero de García Gurrea.

El campo está ubicado sobre la ruta nacional 35, cercano a la localidad Chasicó, perteneciente al partido de Tornquist. Ya había sido inspeccionado en los días posteriores a la desaparición.

Los voceros señalaron que, desde que Gabriel desapareció, la Policía realizó operativos en distintos puntos de Bahía Blanca (zona céntrica, Ingeniero White, General Cerri y Punta Alta), aunque hasta el momento no surgieron novedades relevantes.

Por lo pronto, los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, desde una simple fuga de hogar hasta una desaparición forzada. Lo extraño del caso es que la víctima, a quien apodan “Tibu”, no se llevó su teléfono celular cuando supuestamente se fue de su casa y nunca más retomó el contacto con sus amigos y sus familiares.

Desesperación

Los padres de Gabriel, lógicamente, están desesperados. Y dudan de la versión de la pareja de su hijo. “Yo me entrevisté con Pamela porque quería verle la cara y su reacción cuando le consultara sobre lo que había pasado. Yo sabía cosas de ellos porque ella siempre me contaba todo. Me consideraba como una especie de padre. Pero cuando llegamos a ciertas circunstancias que explicó ella, y están en la causa por la explicación que le dio a la Policía, no me quedé conforme con eso y se me presentaron muy serias dudas que aún persisten”, dijo Juan, papá de Gabriel.

El hombre no puede entender que su hijo no se comunique con ellos ni con un amigo, aunque reconoce que tiene que pensar que “está vivo”. Cristina, su esposa, también planteó días atrás sus sospechas contra su nuera “porque fue la última persona que lo vio”.

“La llamé para ver qué pasó y me dijo ‘se fue, discutimos, pero no te hagas problema porque se fue bien. Me dio un beso y se fue hace tres días’”, recordó la mujer.

Con el paso de los días y la falta de datos, la familia de Gabriel comenzó a desesperarse. No es para menos. Ya llevan más de 48 días sin noticias y la angustia es cada vez peor.

