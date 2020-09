Los momentos clave del caso Facundo Astudillo Castro a 120 días de su desaparición

Una causa viciada de puntos oscuros y contradictorios. Una investigación encabezada por una madre de corazón de acero, Cristina Castro, dispuesta a todo por que se sepa la verdad de la desaparición de su hijo, Facundo Astudillo Castro. Con la sospecha, convencimiento en realidad, de que lo autores del hecho han sido integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Un caso que comenzó el 30 de abril pasado cuando Facundo, de 22 años, salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro para reencontrarse con su ex novia en Bahía Blanca, con quien se había peleado recientemente. A partir de ahí un largo camino en el contexto de restricciones en la circulación por la pandemia, donde se entrecruzan idas y vueltas testimoniales de personal policial que lo habrían detenido por no contar con el permiso correspondiente. Una comunicación confusa, breve, terrible con su madre, que sonó a despedida. Y luego el silencio.

Por estas horas, muchos medios periodísticos afirman que los restos humanos hallados en un canal de agua en Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, corresponden a los de quien en vida fue "Kufa", para los amigos, el hincha de Boca que salió de su casa por amor para no volver.

El juzgado federal de Bahía Blanca emitió un comunicado donde confirmó que los resultados oficiales sobre los restos estarán el miércoles 2 de septiembre.

“Atento a la difusión de información efectuada por distintos medios de prensa en el día de la fecha, vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Facundo Astudillo Castro, se informa que este Juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados. El Equipo Argentino de Antropología Forense hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 02 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido el mismo será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal”, firmó la jueza Gabriela Marrón.

Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense, a cargo del laboratorio de Genética Forense responsable del estudio en Córdoba, respondieron que no tienen información para aportar, que el informe sobre ADN no está terminado y que todavía no comunicaron nada a la familia, la primera que debería enterarse. Los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, adelantaron que no fueron informados y que, según les comunicaron, el resultado oficial estará el próximo miércoles.

La siguiente es una cronología de los hechos más trascendentales del caso:

30 de abril

Hora 5:30 (aproximadamente). Facundo sale de su domicilio en la localidad de Pedro Luro para dirigirse hacia Bahía Blanca. Su meta es recorrer los 121 km. que separan ambas localidades haciendo autostop por Ruta Nacional 3 para poder llegar hasta la casa de su ex novia, con quien había convivió hasta su separación en febrero, cuando volvió a vivir a su pueblo con su madre, Cristina Castro, y su hermano menor. Facundo nunca llegaría a destino.

Hora 10:00 (aproximadamente). Personal policial de la localidad de Mayor Buratovich (Partido Villarino), a unos 30 km. de Pedro Luro, lo demora en el camino para labrarle un acta de infracción. Esa será la última imagen con vida que se registra de Facundo. Poco más tarde, también es interceptado en el acceso a Teniente Origone.

Hora 10:30 (aproximadamente). De acuerdo al testimonio directo de Cristina Castro, a esta hora "me llamó una policía de la ciudad de Mayor Buratovich y me dijo que a Facundo se le había labrado un acta por haber roto la cuarentena. Me llamaron para corroborar el domicilio y nada más. No me dijeron nada de una detención. Yo ni sabía que se había ido de casa y tampoco me dijeron nada sobre ninguna detención. No me preocupé demasiado”. A partir de ahí, y por un lapso de dos horas, Cristina insiste en llamar al celular de Facundo para establecer contacto.

Ese mismo día, pasadas las 13:00, la señora Castro recibe una comunicación de su hijo, quien le dice "mamá, no tenés idea de dónde estoy. Mamá, no me vas a volver a ver”.

Horas más tarde, testigos afirman que Facundo fue subido a una camioneta Toyota Hilux tras indicación policial.

A las 20:21, Juan con quien Facundo trabajaba en una cervecería, recibe un SMS de su amigo: "Juan estoy sin señal y batería en un rato te llamo". El joven declaró en la causa que le pareció raro porque "Kufa" (como le decían a Facundo Astudillo) nunca usaba ese medio. "Diría que no fue escrito por él, me hubiese puesto "gordo el tubo se me quedó sin señal, está muerto". Para la familia la activación de su teléfono celular captada por las antenas en cercanías de Bahía Blanca con este mensaje dudoso es la fase uno del encubrimiento.

5 de junio

La madre de Facundo, en compañía de sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, realiza la denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría de Pedro Luro. La denuncia se deriva a la UFI 20 de Bahía Blanca, donde el fiscal Rodolfo de Lucía abre la investigación por “averiguación de paradero”. Hasta entonces, la hipótesis era que el chico se había ido por voluntad propia. .

15 de junio

Se suspende la primera fecha destinada a la realización de un rastrillaje en Mayor Buratovich.

El efectivo Alberto González aseguró ver a Facundo en el km. 750 de la RN 3. De acuerdo a su testimonio, paró al joven y le sacó una foto a su registro de conducir para verificar la identidad. El hombre aseguró que Facundo siguió su camino pero en una de sus versiones dijo que el chico había continuado caminando y en otra oportunidad contó que se había subido a un auto. Comienzan las contradicciones.

19 de junio

Se lleva a cabo el primer rastrillaje que comprende el trayecto desde Pedro Luro hasta Intendente Origone, con una búsqueda especial en Mayor Buratovich. Este mismo día, Cristina Castro y sus abogados se anotician de que la oficial Xiomara Flores declaró que llevó a Facundo desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. Recién 50 días después de la desaparición, el poder judicial notifica a la familia de las declaraciones de los policías, las cuales ubican a Facundo más allá de Mayor Buratovich.

27 de junio

Los abogados de Cristina Castro contactan con tres personas de Mayor Buratovich que sostienen haber visto cuando la Policía detenía a Facundo en un control sobre la Ruta 3, apenas pasada la entrada a esa ciudad, y después vieron como lo metían en uno de los patrulleros policiales.

8 de julio

Se hace un rastrillaje con más de 200 efectivos en Bahía Blanca para dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro. Por decisión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es el jefe de la policía bonaerense, Daniel García, quien supervisa en persona la búsqueda de Facundo.

Luego de los reiterados pedidos de la familia para apartar a la policía bonaerense de la investigación, el fiscal provincial Rodolfo De Lucía, a cargo de la causa, hace efectiva la medida a partir de una presentación que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El fiscal no obstante declara, "más allá de no encontrar elementos objetivos que nos permitan pensar en una actuación ilegal policial o que sea el determinante de que no podamos hallar a Facundo, que la investigación continué preventivamente con el auxilio de fuerzas que dependan del Ministerio de Seguridad de la Nación". La Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, se hacen cargo de la situación.

Las fuerzas federales secuestraron una camioneta policial, actas y celulares de cuatro policías de la dependencia policial de Mayor Buratovich.

12 de julio

La Justicia secuestra otra camioneta policial, perteneciente a la comisaría de Teniente Origone.

13 de julio

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó medidas urgente al gobierno argentino para hallar a Facundo Astudillo Castro.

El Ministerio de Seguridad bonaerense desafecta al subcomisario Pablo Reguillón de Mayor Buratovich, luego de que los abogados de la querella denunciaran amenazas por parte del policía. Durante aquella jornada se intervinieron las comisarías de Buratovich, Teniente Origone y Ascasubi, y comenzaron los rastrillajes a lo largo de la RN 3 en el partido de Villarino.

14 de julio

La Fiscalía N°1 de Bahía Blanca genera un oficio donde anuncia: “Esta Fiscalía no tiene reparos que oponer respecto a la participación de los canes entrenados por el Sr. Marcos Darío Herrero en la búsqueda”. El adiestrador canino había sido solicitado en reiteradas oportunidades por la querella para que tuviera intervención en los rastrillajes. Herrero y sus perros han tenido intervención en varios rastrillajes exitosos, entre otros, los que permitieron el hallazgo del cuerpo del oficial de la policía de Bariloche, Lucas Muñoz, el de Micaela Ortega y el de Santiago Maldonado.

16 de julio

Aparece el testimonio de una testigo de identidad reservada, una productora agropecuaria de 72 años, que asegura haber llevado a Castro hasta Bahía Blanca a fines de abril, sin aportar un día determinado, cerca de las 16:00 (trascendidos hablan de las 15:40), desde Teniente Origone hasta 25 kilómetros después, en las vías rumbo a Cerri. Agregó que había llevado a un chico con las características de Facundo, sin afirmar de ninguna manera que fuera él. La testigo "H" declaró primero frente al fiscal federal del caso, Santiago Ulpiano Martínez, y posteriormente ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Según detalló, el joven le dijo que se dirigía a Bahía Blanca y que no quería volver a su casa, por lo que le pidió que lo dejara en ese camino con un ferrocarril abandonado y así esquivar el control fitosanitario.

La familia desestima el testimonio y mantiene que fue instalado para sacar responsabilidad a la policía bonaerense. Los abogados de Cristina Castro dicen que la testigo "H" fue plantada para demostrar que los policías dejaron ir a Facundo.

17 de julio

Se realiza el peritaje de dos móviles policiales y el auto particular de la policía Siomara Ayelén Flores, donde se encontraron posibles rastros hemáticos.

21 de julio

Cristina Castro recusa por segunda vez al fiscal federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, por considerar que actúa con parcialidad y denuncia serias irregularidades en la investigación judicial. El pedido de recusación fue presentado por Leandro Aparicio, uno de los abogados de la querella, a la jueza federal bahiense, Gabriela Marrón.

Desde 1981 el fiscal Martínez se desempeña en Bahía Blanca. El ex presidente Mauricio Macri lo designó fiscal federal y el pedido fue aprobado por el Senado, antes de ese nombramiento subrogó dos juzgados desde los que habilitó beneficios de arrestos domiciliarios que no controló, rechazó detenciones, procesamientos y extradiciones a represores y civiles cómplices del terrorismo de Estado, juzgados e investigados en la ciudad del sur bonaerense.

24 de julio

Se suma al trabajo de campo Marcos Herrero y su perro rastreador Yael. Participó del allanamiento a la subcomisaría de Mayor Buratovich y del peritaje de dos móviles policiales; en uno de ellos,perteneciente a la dependencia de Teniente Origone, el can advierte rastros odoríferos de Facundo Castro. La policía había negado que el joven haya estado en la sede policial de Origone o en cualquiera de sus móviles.

3 de agosto

El perro Yatel, del adiestrador Marcos Herrero, encuentra en un sector de calabozos del destacamento policial de Teniente Origone, dentro de una bolsa de plástico un objeto personal de Facundo. Este hallazgo desmiente las declaraciones policiales sobre que al joven nunca lo habían llevado a esa dependencia policial. El objeto de madera de forma ovoide, un regalo de la abuela de Facundo reconocido por Cristina Castro "in situ", contiene en su interior una vaquita de San Antonio.

5 de agosto

Una vidente, cuyo nombre sería Verónica Contreras, habla desde Mendoza con la madre de Facundo para brindarle una ubicación a cinco kilómetros de Buratovich donde rastrillar. De manera urgente, la Justicia dispuso un operativo en la zona de canales de riego y desagües que había señalado la vidente. Allí se encontró una mochila semienterrada, ropa y huesos. Cristina señala que uno de los objetos encontrados podría ser de su hijo.

7 de agosto

Se repiten rastrillajes en la zona de canales de riego, pero no surgen resultados positivos. La División Tecnologías Aplicadas de la PFA finalmente pudo acceder a los mensajes de WhatsApp del celular de Facundo, tras solicitar a la empresa de telefonía que emita una nueva tarjeta SIM con el número de Facundo. El objetivo es analizar los mensajes que puedan encontrarse allí.

14 de agosto

En un peritaje tecnológico se detectaron dos imágenes del DNI de Facundo, que habían sido borradas del teléfono celular de la agente Jana Curuhinca. Curuhinca fue una de las policías que detuvo a Facundo en el control policial por no llevar el permiso correspondiente para circular. Su declaración fue una de las primeras que se recibió en el expediente, cuando todavía estaba en manos de la Justicia provincial y bajo la carátula de averiguación de paradero.

El procedimiento estuvo a cargo de especialistas de la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina y sirvió para desmentir las versiones en las que se indicaba que Facundo solo había mostrado su licencia de conductor.

15 de agosto

Se da a conocer el hallazgo de unos restos humanos esqueletizados en la zona de Villarino Viejo, por parte de pescadores que se encontraban en la zona de lagunas. Cristina Castro, la madre de Facundo, se acerca a la zona de rastrillaje, donde no logra reconocer los restos óseos pero sí alcanza a identificar una zapatilla a unos 30 metros de donde estaba el cuerpo.

24 de agosto

El presidente Alberto Fernández recibe en la Quinta de Olivos a Cristina Castro. La reunión, primer encuentro en persona entre el mandatario y la madre de Facundo, antes habían hablado por teléfono en dos oportunidades, comenzó pasada el mediodía. La reunión fue a solas y, en paralelo, se realizó otra entre los dos abogados querellantes y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

27 de agosto

La mamá de Facundo se reúne dos horas con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La mujer se mostró conforme en la oportunidad y manifestó que se llevaba transparencia, pero también aclaró que esperaba más respuestas y volvió a la carga contra el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, a quien acusó de “bocón”.

28 de agosto

Dos días después de mantener un encuentro con la madre de Facundo, Eduardo Casal, procurador general de la Nación, designa a Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y a Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), para "intervenir en forma conjunta o alternada" con el fiscal Ulpiano Martínez.

HV / DS