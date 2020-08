¿Qué pasó con Facundo?: las dudas del caso

Noticias Relacionadas Autopsia: día clave en caso Facundo Astudillo Castro tras 117 días de dudas

Se cumplen más de cien días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, de 22 años y el caso envuelve más dudas que certezas. En ese marco de incertidumbre, sin duda que echará claridad la autopsia que comenzará este martes 25 de agosto sobre el cuerpo hallado el 15 de agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.

En la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), exESMA, situada en el barrio porteño de Núnez, este martes por la mañana, se espera saber si efectivamente se confirma la hipótesis de que es el cuerpo encontrado pertenece al de una persona joven. Asimismo, surge la duda, sobre si el cadáver fue o no plantado. Ya que al estar tan deteriorado ¿Cómo es que la zapatilla encontrada en las inmediaciones, estaba en óptimas condiciones? Todas esas respuestas podrán ser contestadas luego que se realice el peritaje oficial.

Sin embargo, determinar si los restos encontrados son o no de Facundo es uno de los últimos datos que se darán a conocer, ya que el peritaje comparativo de ese ADN con el de su madre, se realizarán en un laboratorio de la provincia de Córdoba. Recién se espera obtener el resultado el 5 de septiembre.

En el marco de la investigación, Cristina Castro, la madre del joven desaparecido, en la sede de Amnistía Internacional, le respondió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien había asegurado que el abogado de la familia "hizo un gran show" del caso. Respecto a eso, la mujer respondió: "Cientos de hijos han ingresado a una comisaria y han aparecido suicidados por la policía. Se ha encarnizado con nosotros, pero no le tengo miedo. Debería ponerse a trabajar porque ese es su trabajo, y no el mío. Me gustaría saber si llamó a cada una de las familias a la que la policía le ha suicidado a sus familiares".