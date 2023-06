Habló el cuñado de Emerenciano Sena: "Yo no sé si Cecilia no se fugó con la plata"

Mientras pasan los días, la conmoción aumenta en Chaco al igual que el misterio por la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. En ese marco, un integrante del clan Sena dio una entrevista en la que lanzó una llamativa acusación contra la propia víctima.

"Yo no sé si no se fugó con la plata", lanzó Ricardo Goya, cuñado de Emerenciano Cena e integrante del clan familiar bajo sospecha.

La declaración de Goya resultó llamativa y alarmante. Fue durante una entrevista en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos 89.9) en la que buscó desacreditar la hipótesis de la familia de la mujer desaparecida en todo momento.

El día que Emerenciano Sena y Sergio Schoklender se pelearon por casas de Sueños Compartidos

De hecho, de entrada dijo que "nosotros pensamos que cada día que no aparece hay más gente interesada en que aparezca muerta o que aparezca mal".

"Yo no sé si no se fugó con la plata. Cobró un dinero para separarse (de César Sena), porque fue un divorcio extorsivo y se casó a escondidas", comentó.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Vale recordar que Gloria Romero, la madre de Cecilia, había contado públicamente que su hija se había casado con Sena y que la familia del joven no había ido a la fiesta de casamiento. Ello porque no estaban de acuerdo con el compromiso entre ambos.

Goya y la "presión" a los Sena

Rápidamente, dijo que "siempre hubo una fuerte presión y estigmatización contra el movimiento" que lleva el nombre de Emerenciano Sena, detenido en el marco de la causa por la desaparición de la joven de 29 años.

Una relación tóxica, desaparición y posible femicidio: las 10 claves del caso de Cecilia Strzyzowski

Más adelante, Goya sospechó de las informaciones que se difundieron respecto de que el celular de Cecilia había tenido una última conexión en el campo de los Sena. "En el campo habrá estado un montón de veces", sostuvo.

En ese marco defendió a Emerenciano y Marcela Acuña, madre de César y también detenida por el presunto femicidio en Chaco. "Están injustamente detenidos, el fiscal estaba presionado y se necesitaba tener a alguien preso. Me siento en el medio de la dictadura. Por el repudio social nos amenazan, nos dicen asesinas. Estamos viviendo momentos muy intensos", manifestó.

"La vi amordazada en una camioneta": la clave que impulsó más rastrillajes en Chaco

Recordó Goya que "el sábado acompañamos a César a que se entregaran. Los padres no se opusieron porque no hay nada ni encontraron nada sustancial".

"Creemos en la Justicia. El chico se casó a escondidas, nadie sabía que se había casado, a mi me llamaban los colegas y yo no sabía. Los padres están convencidos de que está a derecho porque no ha encontrado nada".

as / ds