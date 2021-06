Hallaron muertos a dos hermanos que desaparecieron en Mendoza hace 21 días

El 7 de junio pasado los hermanos Franco y Kevin Álvarez, oriundos de la provincia de Mendoza, fueron a cobrar un trabajo pero nunca regresaron a su hogar. Desde ese momento se buscaba dar con su paradero, y este lunes 28 de junio se confirmó oficialmente que los cuerpos de ambos fueron hallados sin vida.

Tres semanas atrás, Franco, de 28 años, y Kevin de 18, habían viajado juntos a cobrar un trabajo de albañilería a Los Corralitos, Guaymallén. Su madre Beatriz Fretes viajó en colectivo con ellos desde Colonia Bombal, en la localidad de Maipú, hasta Rodeo del Medio: allí ella siguió viaje, pero sus hijos bajaron para tomar otro colectivo hacia su destino.

Al llegar la noche no habían regresado, y su madre tampoco tenía noticias de cómo estaban, entonces se contactó con ellos. La policía corroboró la existencia de esa comunicación y que, poco después del llamado, el teléfono celular de Kevin se apagó y no pudo volver a contactarse con sus hijos.

La denuncia se radicó al día siguiente por la mañana, por lo que se pusieron en contacto con Fretes para conocer más detalles sobre lo sucedido, pero no lograron encontrarlos. De acuerdo a la investigación policial, los jóvenes cobraron el dinero y fueron hasta un kiosco de la zona, donde compraron algo para tomar. No obstante, los rastrillajes no arrojaron más resultados sobre su recorrido posterior.

No se tuvieron más noticias de los hermanos Álvarez hasta el domingo 27 de junio por la tarde, cuando pasadas las 17 horas una persona llamó al 911 y alertó por la presencia de dos cadáveres en inmediaciones de calle Los Pinos y Sadec, zona de Los Álamos, consignó diario Los Andes. De acuerdo al medio local, se trata de un sector con montes y rodeado de algunas fincas.

Al llegar la policía al lugar, constató que se trataba de dos hombres de contextura delgada, y que se encontraban en el desagüe del lugar, en estado de descomposición.

Hoy, en tanto, el Ministerio Público Fiscal confirmó que se trata de los hermanos Álvarez: “Los estudios de ADN realizados sobre los dos cuerpos hallados ayer en Maipú han dado por resultado que son Franco Álvarez y Kevin Álvarez. En estos momentos se está tramitando la entrega de los mismos a la familia. Por el momento no tenemos el resultado de los estudios que informen la causa de muerte”, explica el comunicado oficial.

Por este motivo, la carátula de la causa pasó de “averiguación de paradero” a “homicidio”: si bien trascendió que ambos tenían golpes, se deberá determinar si esa fue la causa de muerte. En el caso interviene la fiscal Andrea Lazo.

