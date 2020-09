Desde el entierro de Roldán, Berni pidió "no llevar confusión" sobre las Taser

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, asistió al entierro de Juan Pablo Roldán, el efectivo de la Policía Federal apuñalado el pasado lunes 28 de septiembre en el barrio porteño de Palermo. El funcionario pidió que las "discusiones" sobre las pistolas Taser que escalaron en los últimos días "dejen de llevar confusión" a los uniformados.

"No es momento de hacer reflexiones de ese tipo, sino de acompañar a la familia, a su jefe, a todo el personal que hoy siente su ausencia", dijo el funcionario provincial tras participar del sepelio en el Cementerio de la Chacarita, al ser consultado sobre la polémica respecto a la posibilidad de avanzar en el uso de pistolas eléctricas.

Si bien Berni había dicho el martes que consideraba que “el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características” de defensa de las fuerzas de seguridad cuando las armas de fuego pueden causar daños a terceros en la vía pública, en esta ocasión evitó referirse al debate sobre las Taser e insistió en que es momento de "acompañar a la familia".

La muerte de Roldán reavivó el debate por las Taser: Berni y Bullrich cruzaron a Frederic

"Las discusiones las dejaremos para otro momento y ojalá que esas discusiones dejen de llevar confusión a aquellos que tienen que actuar en el marco de la ley y que sean constructivas y aporten por sobre todas las cosas a la seguridad, que no es más que el bienestar de la familia policial", dijo Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense señaló que quiso asistir al entierro no sólo "en calidad de camarada”, sino también porque el uniformado “era el edecán del jefe de la Montada cuando fui secretario de Seguridad”, entre 2012 y 2015. Según consignó Télam, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, asistió también a la ceremonia de homenaje a Roldán.

El cortejo fúnebre partió pasadas las 10.30 de este miércoles 30 de septiembre de la casa funeraria O’Higgins, del barrio porteño de Belgrano, donde lo despidieron sus parientes más íntimos, entre ellos, su madre Elba, su esposa Carolina y su hijo de cuatro años, informaron fuentes policiales.

El coche que trasladó los restos de Roldán llegó pasadas las 11.15 al cementerio de Chacarita, custodiado por motos y hasta por un helicóptero de la fuerza, e ingresó por la entrada de la avenida Jorge Newbery y Caldas, donde decenas de camaradas y vecinos lo recibieron con aplausos, mientras sonaba la banda de la Policía Federal Argentina (PFA)

Debate por las pistolas Taser

Además de los cuestionamientos de dirigentes de la oposición, Sergio Berni fue uno de los funcionarios que, tras el asesinato de Juan Pablo Roldán, sostuvo que el Estado debería “rever” ciertos protocolos respecto del uso de pistolas eléctricas.

"Quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características. El oficial Roldán actuó en el marco del a ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así. Con situaciones como la de ayer, el Estado se tiene que rever muchas posturas que adopta a la hora de generar protocolos", manifestó el funcionario de Axel Kicillof.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue otro de los integrantes del oficialismo que se manifestó a favor de discutir el tema tras el caso de Roldán. Para Massa, usar “Taser, Tonfas o cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación”, y dijo que “son las herramientas que en un Estado de Derecho, nos da la Constitución para hacer cumplir la ley”.

No obstante, fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien desestimó que el tema se fuera a revisar en lo inmediato y dijo que "no está en estudio". "Seguimos con nuestra línea de seguridad. Ése (en referencia a las Taser) no es el debate: el debate es otro, es la violencia, la pérdida de una vida, una familia que se destruye. El debate de las Taser no tiene sentido", expresó el funcionario en conferencia de prensa.

A.G. C. P.