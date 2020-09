Sergio Massa condenó la muerte del policía y respaldó el uso de pistolas Taser

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó sus condolencias a la familia y la Policía Federal por la pérdida del oficial Juan Pablo Roldán, quien fue asesinado el lunes 28 de septiembre en el barrio porteño de Palermo, y apoyó el uso de pistolas Taser en las fuerzas de seguridad, un debate que resurgió tras la muerte del policía.

“La muerte de cada policía, prefecto o gendarme es un triunfo de los delincuentes contra el Estado de Derecho”, escribió el titular de la Cámara baja en su cuenta de la red social Twitter. Para Massa, usar “Taser, Tonfas o cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación”, y dijo que “son las herramientas que en un Estado de Derecho, nos da la Constitución para hacer cumplir la ley”.

“Debemos garantizar un entrenamiento en estas herramientas menos letales que demandan una capacitación tan rigurosa como las más letales. Necesitamos fuerzas de seguridad capacitadas y con todos los recursos”, manifestó Massa.

En esa línea, consideró que es obligación del Estado “reequipar, profesionalizar en el uso de nuevas tecnologías, capacitar a nuestras Fuerzas de Seguridad y defender su actuación en el marco de la ley, para que cumplirla sea la regla y el que comete un delito sea castigado”, finalizó.

La muerte de Roldán reavivó el debate por las Taser: Berni y Bullrich cruzaron a Frederic

Tras la muerte del policía, quien fue apuñalado en la Avenida Figueroa Alcorta al 3300, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el debate por el uso de pistolas Taser generó opiniones cruzadas no solo entre oficialismo y oposición, sino también al interior del oficialismo.

En la misma línea de Sergio Massa, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni opinó que el Estado debería evaluar el uso de pistolas eléctricas, y apuntó contra su par a nivel nacional, Sabina Frederic. Para Berni, “quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características”. “El oficial Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así. Con situaciones como la de ayer, el Estado se tiene que rever muchas posturas que adopta a la hora de generar protocolos", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Santiago Cafiero: "El debate hoy no son las Taser, es la pérdida de una vida"

Con esa postura coincidió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que durante su gestión al frente de Seguridad "dejaron los protocolos armados" y en el gobierno actual "los derogaron". "Dejamos las Taser y las tiraron, no las usan. Entonces pasa lo que vimos ayer: los policías retrocedían por miedo, porque un juez puede decir que había desproporcionalidad de armas y podían terminar preso. Hay que volver a darles certezas al policía, porque tiene un minuto para pensar entre ir preso o morir. Hay que entender las circunstancias y muchos jueces no las entienden", expuso.

No obstante, desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero aclaró que no se está evaluando la incorporación esta herramienta para la defensa de las fuerzas de seguridad, y dijo que "no está en estudio”. "Seguimos con nuestra línea de seguridad. Ése (en referencia a las Taser) no es el debate: el debate es otro, es la violencia, la pérdida de una vida, una familia que se destruye. El debate de las Taser no tiene sentido", expresó el funcionario en conferencia de prensa.

