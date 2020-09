Santiago Cafiero: "El debate hoy no son las Taser, es la pérdida de una vida"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió este martes 29 de septiembre al debate que resurgió por el uso de pistolas Taser, luego del asesinato del Policía Federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo. Cafiero aseguró que "no está en estudio" la posibilidad de que los uniformados de las Fuerzas Federales puedan utilizar pistolas eléctricas y dijo que “el debate es otro, es la violencia, la pérdida de una vida, una familia que se destruye”.

"Seguimos con nuestra línea de seguridad. Ése (en referencia a las Taser) no es el debate: el debate es otro, es la violencia, la pérdida de una vida, una familia que se destruye. El debate de las Taser no tiene sentido", expresó el funcionario en conferencia de prensa. En esa línea, Cafiero señaló que el tema "no está en estudio” tras el planteo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del titular de la cartera policial bonaerense, Sergio Berni, para que se incorpore ese tipo de armamento.

Al respecto, el ministro coordinador señaló que la utilización de pistolas eléctricas "no es un tema de jurisdicción nacional". La utilización de pistolas eléctricas en las Fuerzas Federales había sido reglamentada en mayo de 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con el cambio de Gobierno, su sucesora, Sabina Frederic, derogó la medida y afirmó que las 300 Taser compradas por la gestión de Cambiemos serían usadas "en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".

La muerte de Roldán reavivó el debate por las Taser: Berni y Bullrich cruzaron a Frederic

La exministra de Seguridad cuestionó esa decisión del Gobierno y consideró que “no se defiende a la policía”. "Lo que ocurrió ayer es parte de una concepción de no defender al policía en la actuación y de limitarle absolutamente el uso de las armas. Cuando el policía tiene que defenderse y defender a la sociedad, termina en una situación defensiva intentando generar el mínimo daño para no tenerlo él el daño, y terminan asesinando al policía", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

La presidenta del PRO sostuvo que durante su gestión "dejaron los protocolos armados" y en el gobierno actual "los derogaron". "Dejamos las Taser y las tiraron, no las usan. Entonces pasa lo que vimos ayer: los policías retrocedían por miedo, porque un juez puede decir que había desproporcionalidad de armas y podían terminar preso. Hay que volver a darles certezas al policía, porque tiene un minuto para pensar entre ir preso o morir. Hay que entender las circunstancias y muchos jueces no las entienden", expuso.

El gobierno decretó duelo nacional por el policía asesinado en Palermo

Sergio Berni también apuntó contra su par a nivel nacional, la ministra de Seguridad Sabina Frederic. Para el ministro de Seguridad bonaerense, “quedó claro que el arma Taser es fundamental para situaciones de estas características”. “El oficial Roldán actuó en el marco de la ley, con la indecisión de sacar el arma ante una situación así. Con situaciones como la de ayer, el Estado se tiene que rever muchas posturas que adopta a la hora de generar protocolos", dijo en declaraciones a la misma radio.

El mensaje del presidente Alberto Fernández

En sus redes sociales, el jefe de Estado expresó sus "sinceras condolencias" a la familia del policía federal, asesinado el lunes en el barrio porteño de Palermo. "Mis sinceras condolencias a la familia del inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en cumplimiento del deber, y mi compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas", publicó el Presidente.

Mis sinceras condolencias a la familia del inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en cumplimiento del deber, y mi compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas. — Alberto Fernández (@alferdez) September 29, 2020

El Gobierno nacional declaró hoy duelo nacional por el fallecimiento del inspector Juan Pablo Roldán, quien fue apuñalado mientras cumplía sus funciones como integrante de la Policía Federal. El hombre que lo atacó falleció luego en el Hospital Fernández.

A.G./